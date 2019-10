Denti perfetti | 5 facili regole da seguire per avere un sorriso smagliante

Giornata mondiale del sorriso : 10 accessori tech per avere Denti perfetti : Oggi, 4 ottobre, si celebra il World Smile Day, la Giornata mondiale del sorriso. Un’occasione per coltivare uno spirito positivo, quello che si esterna con il sorriso appunto, ma anche ciò di cui questo si compone: i denti. Se abbiamo una dentatura da spavento, difficilmente sorrideremo al mondo. E difficilmente il mondo ci sorriderà. Per una buona igiene personale (che è anche la conditio sine qua non di una buona socialità), la cura del cavo ...