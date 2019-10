Death Stranding è come una serie Netflix ben fatta

Death Stranding richiederà "molto tempo" per essere completato : Manca solo un mese all'uscita di Death Stranding, un gioco in cui il nostro compito sarà quello di riconnettere una società americana ormai distrutta. Il titolo, come ormai saprete, promette di essere qualcosa di molto diverso, ma quanto durerà? A quanto pare, per terminare il gioco occorrerà un bel po' di tempo, secondo la vaga risposta di Hideo Kojima. In un'intervista con il sito russo DTF, a Kojima è stato chiesto quanto tempo ci vorrà per ...

"La grafica e il gameplay di Death Stranding sono strabilianti" : Death Stranding ha un cast pieno di stelle che interpretano personaggi che sembrano molto enigmatici. Ma il più enigmatico e misterioso di tutti deve essere Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen. Ormai è noto che Hideo Kojima ha scritto il personaggio pensando a Mikkelsen (anche se inizialmente ha considerato anche Keanu Reeves per il ruolo), e sembra che l'attore stesso sia davvero impressionato dal titolo.Parlando in un'intervista con TASS, ...

La trama di Death Stranding? Per capirci qualcosa basta ordinare i trailer cronologicamente - parola di Kojima : Death Stranding è forse il titolo più atteso del 2019 e nonostante i trailer, alcuni gameplay e le interviste fatte a Hideo Kojima, quello che sappiamo della storia è ancora abbastanza nebuloso.Ma ecco che ci viene in aiuto ancora una volta il suo creatore: durante un evento tenutosi in Russia, Kojima ha spiegato in un'intervista che in realtà, per capire qualcosa di più della storia non serve completare una percentuale del gioco, ma basta ...

In Death Stranding la vita o la morte degli NPC dipenderà dalle scelte del giocatore : Le vostre azioni - o la loro mancanza - possono influenzare la sorte di alcuni degli NPC di Death Stranding, ha affermato Hideo Kojima.Rivolgendosi ai fan del Garage Museum of Modern Art di Mosca, Hideo Kojima ha rivelato che il destino di un particolare personaggio malato è nelle mani del giocatore, e ciò che sceglierete di fare, o meno, influenzerà la sua sorte."Abbiamo un personaggio che vive nel sottosuolo. È malato e ha bisogno di medicine, ...

Death Stranding e gli NPC - le interazioni degli utenti avranno potere di vita o di morte : La marcia d'avvicinamento di Death Stranding all'approdo sugli scaffali è ormai cominciata, con il nuovo titolo di Hideo Kojima che ha quindi dato il via all'autopromozione. Un'autopromozione che però, come da canoni del Director, non vuole in alcun modo inficiare il piacere della scoperta degli utenti, che avranno l'onore e l'onere di avere un quadro della situazione piuttosto scarno fino all'effettiva release del gioco. Vietato spoilerare, in ...

Death Stranding : è ufficiale il doppiaggio in italiano : Se ne stava giù parlando da qualche giorno, un indizio era quel trailer pubblicato da Sony e Kojima Productions interamente doppiato in italiano, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma ufficiale: Death Stranding sarà completamente doppiato nella nostra lingua.La notizia arriva direttamente da Sony, andando dunque a confermare tutte le voci di corridoio che si stavano rincorrendo in rete fino a qualche ora fa. Si tratta sicuramente di una ...

Death Stranding si mostra in un nuovo trailer che conferma il doppiaggio italiano? : In queste ore l'account YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Death Stranding. Questa volta non assistiamo ad un nuovo gameplay o ad un filmato musicale, ma sicuramente questa notizia farà piacere a tutti i giocatori nostrani.La particolarità infatti è che nel video Sam Bridges parla italiano, lasciando così supporre fortemente che anche il gioco sarà interamente doppiato nella nostra lingua.Attualmente non c'è ...

Death Stranding : non vedremo l'art book ufficiale prima del 2020 : Se stavate pensando di mettere le mani sull'artbook ufficiale di Death Stranding assieme al gioco, ebbene c'è una brutta notizia per voi.Il volume infatti non sarà lanciato l'8 novembre assieme al gioco stesso, ma è stato rimandato al 2020, per la precisione al 7 gennaio 2020.Pubblicato dalla casa editrice Titan books, è il profilo social stesso dell'editore a dare l'amara notizia ai fan dell'attesissimo videogioco. La casa editrice ringrazia ...

Death Stranding : svelata la tracklist e la prima canzone di Timefall - l'album ispirato al gioco di Hideo Kojima : Sony Interactive Entertainment annuncia una partnership con RCA Records per la pubblicazione di un album per l'atteso Death Stranding.Timefall prende il nome dalla misteriosa pioggia che influenza tutto ciò che tocca, mentre le sue canzoni trovano la loro ispirazione nel focus narrativo del gioco: Sam Bridges e il suo viaggio per riconnettere una società fratturata e salvare l'umanità dall'estinzione.SIE e Kojima Productions hanno iniziato a ...

Death Stranding : Hideo Kojima stuzzica i fan - nuove informazioni in arrivo domani! : Nuovi dettagli riguardo Death Stranding potrebbero arrivare domani 1° ottobre, almeno secondo quanto ha annunciato Hideo Kojima attraverso il suo account ufficiale.In particolare il reveal dovrebbe essere dedicato alla colonna sonora del gioco, dal momento che Kojima ha pubblicato una foto con la band CHVRCHES, di cui è un grande fan e che ha incontrato nel suo studio in Giappone. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli a riguardo e Kojima ...

Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild si incontrano in una splendia immagine : The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato uno dei giochi più apprezzati per Nintendo Switch, mentre l'attesissimo Death Stranding si appresta ad arrivare su PS4 nel mese di novembre.Il gioco di Hideo Kojima è recentemente entrato nella fase gold e, forse per celebrare questo traguardo, un utente Reddit ha deciso di realizzare una curiosa immagine crossover che unisce Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild.Il risultato ...

Death Stranding : il Bridge Baby comunicherà con il giocatore attraverso il Dualshock 4 : Poche ore fa Hideo Kojima ha svelato un nuovo e interessante dettaglio legato al "Bridge Baby", il misterioso bambino trasportata da Sam e che avrà un ruolo importante nella narrazione e nelle dinamiche di gioco di Death Strading.Con un post su Twitter, il boss di Kojima Productions ha svelato che il neonato in questione potrà "parlare" attraverso lo speaker del Dualshock 4. Si tratta di un opzione attiva di default che potrete disattivare in ...

Il multiplayer di Death Stranding non richiederà un abbonamento PlayStation Plus : Per chi non lo sapesse, Death Stranding offrirà un'esperienza multiplayer piuttosto diversa da quella a cui la maggior parte dei giocatori è abituata, e mentre non ci sarà nessun avversario o cooperazione, molti hanno ipotizzato che l'online potrebbe influire pesantemente sul titolo e che quindi sarà necessario un abbonamento Plus. Bene, ora apprendiamo che l'atteso gioco non richiederà un abbonamento a PlayStation Plus.Nella pagina di preordine ...