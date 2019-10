Damascelli | Che palle gridare al sessismo! Meno male che c’è la Morace

Damascelli : il discorso da impiegato di Sarri (che si sta integrando nella fabbrica juventina) : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive di Sarri e della Juventus. “Sono bravissimi, questi allenatori. Dico quelli delle grandi squadre. Quando devono affrontare un impegno importante, celebrano l’avversario come effettivamente forte e pericoloso. Quando sono alla vigilia di una partita meno gravosa, ripetono lo stesso ritornello”. Esordisce così, facendo notare come Spal ha parlato della Spal, sua avversaria in questa quinta ...

Damascelli : Liverpool presuntuoso contro un Napoli che ha temperamento - qualità e corsa : La partita del Liverpool contro il Napoli è durata settanta minuti. Poi gli inglesi sono crollati per eccesso di presunzione. È più o meno questo il succo del commento di Tony Damascelli su Il Giornale, alla partita che ha visto contrapposte in Champions le squadre di Ancelotti e Klopp. Prima dello sciocco errore di Robertson, il Liverpool aveva costruito una partita di spessore e qualità “ma la squadra di Klopp ha dato l’impressione di ...

Damascelli : sui cori razzisti Commisso è un esempio da imitare - invece anche il suo vice lo lascia solo : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle dichiarazioni di Rocco Commisso contro i cori razzisti. Ma anche di come siano distanti quelle rese ieri da Joe Barone, che ha rinnegato la possibilità, inizialmente avanzata, di un giro di campo con Agnelli prima del match di sabato tra Fiorentina e Juve. “Rocco Commisso spera che possano vincere l’uomo e la sua intelligenza contro la bestia e la sua ignoranza. Altri presidenti dovrebbero ...

Damascelli : gli ultrà della Nord ci spiegano che Buu è un verso infantile. La scimmia nuda balla : “Sinceramente non si sentiva la mancanza della solidarietà tra ignoranti”. E’ quanto scrive Tony Damascelli su Il Giornale a proposito del comunicato della Curva Nord interista sulla questione Lukaku. I tifosi della Nord, scrive, anziché criticare i buu scimmieschi, “hanno messo giù pensieri e parole da docenti e depositari di etica comportamentale”. E messo all’angolo quelli che definiscono falsi ...

Damascelli : dicono che la Var restituisca giustizia al calcio - invece lo rende freddo e indisponente : Una buffonata che continua. Tony Damascelli parla così del Var dalle colonne de Il Giornale. L’occasione per parlarne è il gol di Lautaro Martinez. Non tanto il fatto che sia regolare o meno, ma il tempo lunghissimo che ha portato alla decisione da parte dell’arbitro. Maresca è dovuto ricorrere al Var per un fallo netto che tutti avevano visto, compreso lui. “dicono che tutto ciò restituisca credibilità e giustizia al football, ...

Damascelli : che nessuno parli di calcio spettacolo. Con queste difese c’è poco da sperare : Su Il Giornale, Tony Damascelli sgombra subito il campo dagli equivoci: “Sento parlare di calcio spettacolo. Partite come quelle dell’Allianz possono soddisfare gli ignoranti di football, perché il numero di gol corrisponde a macroscopici errori difensivi, l’ultimo, alla Niccolai, di Koulibaly, una crisi del reparto che non appartiene ormai più alla scuola italiana, invasa da ogni tipo di calciatori raramente attenti nella marcatura e nel ...

Damascelli : la storia di Icardi (amara e volgare) è una bomba che scoppia in faccia all’Inter : Un Black Friday, quello appena passato. Così scrive Tony Damascelli. Su Il Giornale racconta i due episodi che lo hanno macchiato. Da un lato l’infortunio di Chiellini. Dall’altro la causa intentata da Icardi all’Inter. La rottuta dei legamenti del difensore bianconero sono “un colpo bastardo al capitano”. Rugani non potrà partire più. De Ligt dovrà imparare presto i meccanismi di Sarri e quelli italiani in ...

Damascelli : L’ego smisurato di Conte - che esulta sguaiato e irriconoscente contro il Lecce : Antonio Conte allenatore non può essere Contestato, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Ma il tecnico ha una faccia “opaca e amara”, non del tutto positiva, da evidenziare. Su qualsiasi panchina si sia seduto ha sempre celebrato i gol delle sue squadre con atteggiamenti plateali e seguito gli errori con grande rabbia. E’ un modo per scaricare la tensione e ricevere il favore dei tifosi. Però il modo in cui ha esultato per i ...

Damascelli : Il Milan è un album di figurine che cerca di ripristinare il passato ormai remoto : Tanti gol nella prima giornata di campionato, scrive Tony Damascelli sul Giornale, ma non siamo a livello dell’Europa, piuttosto si tratta “di deficienze difensive, errori grossolani tecnici e di lettura tattica”. In questo primo weekend di campionato le notizie sono due. Il ritorno in panchina di Mihajlovic, che vince la sua partita “con la vita maligna” e “il cammino opaco” del Milan, “anonimo, ...