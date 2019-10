Dal 14 al 18 ottobre la Settimana Mondiale dell’Alimentazione

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 13 al 19 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Espineira rompe il patto con Joaquin: visto che ha rivelato a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez, il “padrino” della giovane non si spartirà più con lui l’eredità dei nobili. Cesareo fa in modo che Servante dorma in strada: il mattino successivo, Fabiana e Carmen trovano il portinaio febbricitante. Messo con le spalle al ...

L'isola di Pietro 3 - al via Dal 18 ottobre su Canale 5 : La terza stagione de "L'isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi è pronta a prendere il posto della seconda stagione di Rosy Abate nel palinsesto di Canale 5. La fiction Mediaset prenderà il via in prima serata venerdì 18 ottobre e già dai primi spot messi in onda si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena. Nelle due stagioni precedenti il pubblico aveva amato molto il personaggio di Morandi, il pediatra Pietro Sereni, il quale ...

Le Iene Show : la puntata dell'8 ottobre 2019 in diretta Dalle ore 21 : 25 : Le Iene Show è il programma di inchieste e di intrattenimento di Italia 1, condotto da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa's Band, e da Filippo Roma, Giulio Golia, Matteo Viviani, Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri, in onda ogni martedì e ogni giovedì, in prima serata.Le Iene Show: le anticipazioni della puntata dell'8 ottobre 2019prosegui la letturaLe Iene Show: la puntata dell'8 ottobre 2019 ...

Spoiler Una Vita serale dell'8 ottobre : Alday riceve un sollecito di pagamento Dalla banca : La telenovela Una Vita tornerà in onda oggi 8 ottobre anche in prima serata su Rete 4, un appuntamento sempre molto gradito al pubblico. Com'è accaduto anche la scorsa settimana, non ci sarà Il Segreto nella programmazione serale, e così le vicende ambientate ad Acacias 38 verranno trasmesse per circa due ore. La soap, infatti, partirà intorno alle 21:25 e andrà avanti fino alle 23:35, quando lascerà spazio al film "Amore senza confini". La maxi ...

U&D - spoiler puntata 8 ottobre : l'ex di Ida indispettito Dal rapporto di lei con Incarnato : Oggi, 8 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over dove i fan del dating show di Maria De Filippi scopriranno quale sarà la reazione di Riccardo dopo aver saputo del bacio scattato tra l'ex Ida Platano e il cavaliere Armando. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news e riguardanti la registrazione dello scorso 24 settembre, Guarnieri sarà particolarmente ...

IL SEGRETO Dal 13 al 19 ottobre 2019 - anticipazioni e trame : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Isaac lascia Puente Viejo in cerca di Juanote, l’uomo che ha messo incinta Antolina. L’intento del Guerrero è quello di smascherare la moglie. Maria riceve un falso telegramma di Roberto, in cui l’uomo le dice addio. Julieta e Saul, intanto, fanno sapere di essere arrivati a Roma. Antolina e il dottor Zabaleta discutono di fronte a ...

Anticipazioni Upas ottobre : Aldo Leone viene investito e finisce in ospeDale : Sono giunte le Anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno dal 14 al 18 ottobre ed uno spoiler in particolare che riguarderà il triangolo composto da Beatrice, Diego ed Aldo Leone. Quest'ultimo verrà investito e finirà in ospedale. Ma vediamo cosa accadrà nel dettaglio. Le trame relative a Bea, Diego ed Aldo Le Anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Diego commetterà un grandissimo errore che comprometterà il suo ...

Uomini e donne - puntata dell'8 ottobre : Guarnieri deluso Dal bacio della Platano : Dopo una prima puntata settimanale dedicata soprattutto a Gemma Galgani e ai suoi cavalieri, il Trono Over di Uomini e donne tornerà su Canale 5 oggi 8 ottobre a partire dalle ore 14:45. Si ricomincerà dalla rivelazione fatta da Ida Platano e Armando Incarnato che, sollecitati da Maria De Filippi, hanno confessato di essersi baciati in occasione di una serata trascorsa insieme. La notizia diventerà oggetto di discussioni in studio e lascerà ...

TEMPESTA D’AMORE Dal 13 al 19 ottobre 2019 - trame e anticipazioni : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Christoph ed Eva sono precipitati sui monti Carpazi! Unici sopravvissuti, i due si ritrovano ad unire le forze per sopravvivere tra gelo, fame e belve feroci. Ci riusciranno? Al Fürstenhof la preoccupazione per i due dispersi fa riappacificare le due fazioni della famiglia Saalfeld. Persino Annabelle e Denise si riavvicinano, unite dal dolore per il ...

Un posto al sole - trame Dal 14 al 18 ottobre : Aldo ricoverato in condizioni critiche : Incidenti, ritorni inaspettati, gioie e sofferenze d'amore, sono queste le tematiche presenti all'interno delle anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre su Rai 3. A Napoli ritornerà Alice, ma la ragazza dovrà fare i conti con lo strano atteggiamento del padre nei suoi confronti. Vittorio Del Bue sarà profondamente turbato e Anita lo noterà. Purtroppo, la trama delle prossime puntate ...

Reddito - oltre mezzo milione di sms Dall'Inps : chi non integra la domanda entro il 21 ottobre rischia la sospensione della prestazione : L’Inps ha inviato venerdì 519.586 sms per avvisare i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) che hanno presentato la domanda a marzo della possibilità di integrare la domanda. Nella sola giornata di venerdì sono arrivate 114.352 integrazioni. Lo fa sapere l’Inps ricordando che bisogna fare l’integrazione collegandosi al link ...

Una vita - spoiler dell'8 ottobre : Samuel umiliato Dalla Marchesa distrugge i gioielli : Nuovi episodi della soap Una vita attendono i telespettatori nella giornata di martedì 8 ottobre che vedrà, oltre alla messa in onda della puntata pomeridiana su Canale 5, anche un appuntamento serale su Rete 4, a partire dalle 21:25 circa. Stando dalle anticipazioni, vedremo che Lucia sarà intenzionata ad aiutare Samuel, anche se il giovane continuerà a respingerla in malo modo. L'Alday inoltre, dovrà fare i conti con l'umiliazione ricevuta ...

Netflix arriva su Sky Q Dal 9 ottobre : ecco i prezzi e come inserirlo nell’abbonamento : Netflix arriva dal 9 ottobre su Sky Q. Per gli abbonati Sky sarà infatti possibile vedere, oltre ai contenuti della propria offerta, anche Netflix da un unico posto. È “la più grande offerta di intrattenimento di sempre con i titoli più premiati, le serie tv di cui tutti parlano e un’esperienza di visione unica e intuitiva”, sottolinea Sky nell’annunciare le “nozze” con il colosso dello streaming. La nuova offerta, che va ...

Le Kardashian tornano in tv - su Sky Uno Dal 21 ottobre (Anteprima Blogo) : Fenomeno di culto negli USA fin dal 2007, Le Kardashian torna(no) in tv in Italia con Sky: a partire da lunedì 21 ottobre alle 18.45, e in striscia fino al venerdì, la serie creata e prodotta da Ryan Seacrest andrà in onda su Sky Uno (Canale 108; DTT, 455) e sarà disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv.prosegui la letturaLe Kardashian tornano in tv, su Sky Uno dal 21 ottobre (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it ...