Da Sky alla Serie A | Maria Solbiati nuova Head of Media

“1994 : L’anno zero” - su Sky il documentario della discesa in campo di Berlusconi : dalla nascita di Forza Italia allo scontro in tv con Occhetto : 26 gennaio 1994: Silvio Berlusconi “scende in campo”. Il tycoon televisivo decide di partecipare alle elezioni politiche che si terranno quelL’anno. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) 1994: L’anno zero, venerdì 4 e 11 ottobre alle 23 il terzo e ultimo capitolo, in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli e raccontata attraverso filmati d’epoca e ...

LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-1 - Champions League in DIRETTA : Gasperini prova a risolverla affidandosi alla freschezza di MalinovSkyi - che rileva Ilicic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Rimessa laterale per l’Atalanta che prova a rimettere ordine nel suo scacchiere tattico. 57′ Doppio cambio in “casa Atalanta”: fuori Ilicic e Hateboer, dentro Malinovskyi e Gosens. 56′ Cross di Ismaily che sbatte su Marlos. Rimessa dal fondo. 55′ Altra azione prolungata dell’Atalanta, che alla fine non riesce a trovare il varco giusto per imbucare verso ...

Pallanuoto LEN Champions League - su Sky tutte le partite della Pro Recco : La Pallanuoto torna protagonista su Sky con i match della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/2020, la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Nella passata edizione vittoria degli ungheresi del Ferencvaros e terzo posto per la squadra ligure, in gara fino alle semifinali. Sky trasmetterà tutte le partite di Champions League dei...

8 giorni alla fine - l’apocalisse tedesca arriva su Sky Atlantic : 8 giorni alla fine su Sky Atlantic dal 23 settembre E se rimanessero solo 8 giorni alla fine? Cosa faresti? Dove troveresti rifugio? e soprattutto se gli europei fossero gli immigrati? arriva su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv, in mobilità su Sky Go la serie tedesca 8 giorni alla fine da lunedì 23 settembre produzione originale di Sky, composta da 8 episodi. La serie è creata da Rafael Parente e Peter Kocyla ed è diretta da Stefan ...

Trama - cast e personaggi di 8 Giorni alla Fine - la nuova serie catastrofica su Sky Atlantic dal 23 settembre : Dal 23 settembre il lunedì sera avrà una nuova prima visione assoluta in Italia con 8 Giorni alla Fine, la serie catastrofica in onda su Sky Atlantic in prima serata.

8 Giorni alla Fine - la nuova produzione originale su Sky Atlantic e NOW TV : Otto Giorni per mettersi in salvo. Poco più di una settimana per scappare e provare a lasciare l'Europa, che di lì a breve verrà colpita da un meteorite che viaggia a una velocità di 30mila km/h.

X Factor 13 – Nicola Cavallaro canta Iron Sky di Paolo Nutini [Video] : X Factor 13 – Nicola Cavallaro canta Iron Sky di Paolo Nutini alle audizioni di X Factor Italia [Video] Nicola Cavallaro ha 28 anni. Prima militare, poi studente di medicina, prova il tutto per tutto presentandosi alle audizioni di #XF13 con “Iron Sky” di Paolo Nutini. “Mi incuriosiva tantissimo l’idea di trovare dei limiti in me stesso e volevo capire se potevo definirli tali”. La sua voce graffiante scatena la ...

No Man's Sky : l'ultimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

Dalla fibra ottica all’accordo con Netflix : Sky cambia pelle : Sky Italia cambia pelle. Dal 1° ottobre Maximo Ibarra sarà il nuovo CEO del gruppo che è atteso Dalla sfida forse più importante della sua storia, iniziata nel 2003 con la fusione di Stream e Tele+.Sky Italia non sarà più solo il più importante gruppo di pay tv ma diventa qualcosa di simile a un operatore di telecomunicazioni retail, e quindi potrà offrire ai clienti un pacchetto all ...

Giuntoli a Sky : “Carlo ha voluto dare coraggio alla squadra con la formazione che ha scelto” : Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida Champions contro il Liverpool “È una grande emozione, sono cambiate varie cose. In noi è aumentata la consapevolezza, ce la giochiamo alla pari” Ancelotti? “Carlo ha voluto dare coraggio alla squadra con la formazione schierata, è un segnale forte. Si deve vincere facendo il nostro gioco senza ...

Sky : Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano. Llorente parte dalla panchina : SkySport riporta le ultime sulla probabile formazione messa in campo da Carlo Ancelotti per la partita di Champions di questa sera contro il Liverpool. Lo schieramento offensivo è quello che destava maggioni dubbi, a quanto riportato, crescono le quotazioni di Hirving Lozano al fianco di Dries Mertens. Partirà invece dalla panchina Llorente che ieri in conferenza si era detto pronto a prendere la sua rivincita sulla formazione di ...

Basket NBA su Sky Sport per altri 4 anni - rinnovo fino alla stagione 2022-23 : La National Basketball Association (NBA) e Sky Italia annunciano il rinnovo quadriennale (fino alla stagione 2022-23) dell’accordo per la trasmissione in Italia delle partite di Basket NBA. Grazie a questo accordo, Sky Italia continuerà ad avere in esclusiva il campionato NBA e a essere l'unica destinazione per la versione italiana del sito ufficiale NBA. Ancora più NBA, con la trasmissione di oltre 300 partite live, inclusi ...

Higuain a Sky Sport : 'Volevo restare alla Juventus' : La Juventus è pronta ad affrontare la terza giornata di Serie A, in un match difficile al Franchi di Firenze contro la squadra allenata da Vincenzo Montella. Maurizio Sarri dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato nella seconda giornata di campionato contro il Napoli, con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Higuain. Proprio l'argentino attualmente sembra il preferito di Maurizio ...