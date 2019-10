Cremona | giovane mamma calabrese muore di meningite

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una brutta notizia giunge dall'ospedale di, dove unè tragicamente deceduta dopo alcuni giorni di agonia. La donna sarebbe morta a causa di unafulminante: nonostante il personale medico abbia tentato di fare il possibile per salvarla, per lei non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni di salute si sono infatti aggravate con il trascorrere dei giorni. La donna lascia tre figli minorenni e il marito, i quali sono stati tutti sottoposti a profilassi antibiotica in via precauzionale....

CiaoKarol : Rita, giovane mamma di 34 anni, muore per meningite fulminante a Cremona: lascia il marito e 3 figli piccoli… - AnsaLombardia : Meningite, morta giovane mamma a Cremona - Lombardia - LaCnews24 : Meningite, giovane mamma calabrese muore a Cremona #calabrianotizie #newscalabria -