Cosa dice degli italiani la legge che obbliga il seggiolino antiabbandono

Uomini e Donne - Tina Cipollari esasperata : "Vi rivelo Cosa dice Gemma Galgani a telecamere spente..." : Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra davvero impossibile una riconciliazione. Anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne infatti, l'opinionista di Maria De Filippi sembra davvero mal sopportare la presenza della dama di Torino, da anni in studio alla ricerca del vero amore. Tuttavia in mo

Riforma Isee 2020 : aiuti per famiglie - ecco il ddl 1347 definitivo. Cosa dice : Riforma Isee 2020: aiuti per famiglie, ecco il ddl 1347 definitivo. Cosa dice Il rapporto Stato-cittadino passerà interamente e completamente dall’Isee a partire dal 2020. Questo il senso principale della Riforma Isee 2020, le cui novità sono contenute tutte nel disegno di legge n. 1347, ormai definitivo, firmato dalla senatrice M5S Tiziana Drago e dal ministro del Lavoro, sempre esponente pentastellato, Nunzia Catalfo. Dopo l’importante ...

Cosa si dice di “Joker” : Si va da «semplicemente meraviglioso» a «vuoto e nebbioso esercizio di stile di seconda mano», da «un fantastico film» a «il più deludente dell'anno»: insomma, se ne parlerà

Presto la pubblicità sui Samsung Galaxy tra menù e app? Cosa ci dice il brevetto : La notizia è di quelle bomba: sarà possibile davvero la pubblicità sui Samsung Galaxy, intesa come annunci pubblicitari sparsi nell'interfaccia One UI, tra i menù delle app proprietarie, nelle impostazioni o altrove? Sarebbe una novità assoluta per il brand ma non certo per il settore mobile ma ecco su quali basi si è cominciato a parlare, proprio in queste ore, dello specifico argomento. La società Samsung ha depositato un brevetto ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi : è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco Cosa dice : Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho ...

Pomeriggio 5 - a Barbara d'Urso gela il sangue in diretta : Cosa le dice una signora in collegamento : Barbara d'Urso, il 20 settembre, ha avuto in trasmissione Deborah e Cristiano, i due sposini che hanno raccontato di aver avuto le nozze rovinate da un pasto che ha fatto stare male diversi loro ospiti. Durante la testimonianza in tv, però, la conduttrice è stata avvisata in diretta dalla propria re

Una pietra su EMUI 9 per Huawei Mate 10 Lite - Cosa dice l’azienda : Perdete ogni speranza possessori di Huawei Mate 10 Lite ancora in trepidante attesa dell'EMUI 9 a bordo del loro telefono. Sarà meglio per voi, per non finire disillusi rispetto ad un passaggio che, in ogni caso, non arriverà mai. La domanda sembra banale ai più ma evidentemente non per tutti. Sono in molti a credere, in effetti, che il Huawei Mate 10 Lite sia meritevole, ancora, di update software più recenti. Chiaro che non si punti alla ...

Reddito di cittadinanza a ex brigatisti : chi sono e Cosa dice la legge : Reddito di cittadinanza a ex brigatisti: chi sono e cosa dice la legge Fa discutere il caso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza ad alcuni ex terroristi: tra questi anche Federica Saraceni, brigatista condannata per l’omicidio di Massimo D’Antona. Reddito di cittadinanza: il caso di Federica Saraceni Federica Saraceni è una dei tantissimi beneficiari del Reddito di cittadinanza: prende un assegno di 623 euro al mese. Romana, 49 ...

Perché far votare i sedicenni alle elezioni è Cosa buona e giusta : Quasi casualmente, si è riaperto il dibattito per permettere ai sedicenni di votare alle elezioni: favorevoli il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E questo, fuor di retorica, probabilmente sarebbe anche il momento adatto...Continua a leggere

Raoul Bova Si Racconta : Ecco Cosa dice Dell’ex Moglie Chiara Giordano! : Raoul Bova ha sempre, nell’arco del tempo, dato delle risposte per compiacere alle persone. Ora però si lascia andare ad una lunga confessione nella quale parla dell’ex Moglie Chiara Giordano e dell’attuale compagna! Intervista a Raoul Bova: l’attore romano confida ai microfoni di Vanity Fair, come è attualmente il rapporto che ha con l’ex Moglie, Chiara Giordano. Raoul Bova è probabilmente considerato, uno degli ...

Fine vita - l’attacco dei medici : «La Corte? Per noi prevale il Codice deontologico» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Cosa si dice dei nuovi iPhone 11 - Pro e Pro Max : Hanno ottenuto recensioni super positive e quasi tutte consigliano il modello base, che è già pro a sufficienza senza essere Pro

Ddl Pillon su affido condiviso : Cosa dice e prevede il testo : Ddl Pillon su affido condiviso: cosa dice e prevede il testo Sta facendo discutere in queste ore il ddl Pillon sull’affido condiviso, il mantenimento diretto e la garanzia di bigenitorialità. Su Twitter il nuovo ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti ha già archiviato il disegno di legge promulgato dall’ex ministro leghista e quest’ultimo non ha esitato a replicare la sua opinione, che ovviamente è incentrata ...

Cosa dice Calderoli degli insulti leghisti a Mattarella : “Non mi offenda con questa domanda. Quelle dette dal mio collega sono parole assolutamente sconvenienti. Probabilmente Mattarella poteva dare un incarico a Salvini, però è una valutazione politica”. Così dichiara Roberto Calderoli in un'intervista a la Repubblica dopo le offese al capo dello Stato e gli insulti antisemiti a Gad Lerner lanciate dal raduno leghista a Pontida domenica. Sul giornalista che si trovava per lavoro a raccontare il ...