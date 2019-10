Copasir | il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra per la presidenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) È servita una riunione a Palazzo Madama tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ma alla fine ilha trovato l’accordo: ilè ildi Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia per ladel, lasciata vacante da Lorenzo Guerini, nel frattempo diventato ministro della Difesa. Domani, mercoledì, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – che si occupa di verificare la correttezza dell’operato dei servizi segreti italiani – si riunirà ed eleggerà il nuovo presidente. A quel punto ogni momento sarà buono per convocare il premier Giuseppe Conte e chiedergli chiarimenti riguardo alla presunta autorizzazione ai contatti tra l’intelligence italiana e membri dell’amministrazione americana per indagare sullo scandalo delle mail di Hillary Clinton.era già stato scelto dalla ...

