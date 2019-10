Conte:"Taglio eletti, giornata storica"

"Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l'Italia è una". Così il premier, su Fb, dopo il via libera definitivo della Camera aldei parlamentari. Esulta Di Maio. Il capo politico del M5S dice:"Una riforma, grandissima vittoria per cittadini italiani". E sottolinea: "Il risparmio per i cittadini è di 300 mila euro al giorno". Inoltre porterà "semplificazione".(Di martedì 8 ottobre 2019)