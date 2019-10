Conte | intelligence patrimonio del Paese

Conte : "Intelligence unisce non divide" : 13.03 "Non è concepibile che l'Intelligence si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo gli assegna. L'interesse nazionale è il perno dell'azione" dei Servizi, "un patrimonio che unisce e non divide".Lo ha detto il premier Conte, al giuramento per i nuovi agenti, dopo le polemiche per l'incontro del ministro Usa Barr con i nostri 007. Per il nostro Paese è "imprescindibile l'ancoraggio alla comunità ...

Servizi segreti - Conte : “Intelligence unisce il Paese e ne garantisce sicurezza. Inconcepibile che si muova fuori da controllo parlamentare” : L’intelligence italiana? “È un patrimonio dell’intera Nazione, una comunità di valorosi professionisti che, garantendo la sicurezza del Paese, protegge quella sfera di interessi nazionali che unisce e non divide, nella quale tutti i cittadini italiani si riconoscono e debbono potersi riconoscere”. Parola del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha partecipato alla cerimonia per il giuramento dei nuovi assunti del ...

Intelligence : Conte - ‘missione sempre più ambiziosa - visione olistica’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “I nostri interessi non possono essere più cristallizzati in termini immutabili nel tempo, fatto salvo un nucleo permanente” come la “tutela assetti degli strategici. L’interesse nazionale tende a declinarsi nel tempo in numerose sfaccettature”, chiamando i “servizi a una missione più ambiziosa. A fronte di minacce non sempre palesi” ma “ibride” e che ...

**Intelligence : Conte - ‘ancoraggio a comunità euroatlantica imprescindibile’** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “L’ancoraggio alla comunità euroatlantica e a un multilateralismo avveduto, aggiornato e realmente efficiente rappresentano per il nostro Paese un punto di riferimento imprescindibile della proiezione internazionale, come pure strumento migliore per far si che le logiche cooperative si impongano e prevalgano su quelle competitive”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per ...

Intelligence : Renzi - ‘Conte dia delega su Servizi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “I Servizi segreti italiani vanno messi in condizione di lavorare e sono in stragrande maggioranza degli straordinari professionisti. Personalmente penso che il presidente del Consiglio, in generale e nello specifico quello di adesso, farebbe bene a dare la delega. Suggerisco, nell’interesse del presidente del Consiglio, di avere un signor professionista che si occupi di queste cose e di non ...

Intelligence : martedì Conte a giuramento neoassunti Dis : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, martedì prossimo, 8 ottobre, alle 9.30 interverrà al giuramento dei neoassunti del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Dis, a piazza Verdi.L'articolo Intelligence: martedì Conte a giuramento neoassunti Dis sembra essere il primo su CalcioWeb.

Usa : fonti P.Chigi - su Barr-intelligence Conte riferirà al Copasir : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispetto alla vicenda Barr-intelligence. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al premier non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Ovviamente Conte, prima di esprimersi pubblicamente su tale vicenda, si riserva di riferire al Copasir per correttezza istituzionale. L'articolo Usa: ...