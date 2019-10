Come è messa l' Italia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile?

Come stampare messaggi WhatsApp : Visto che avete ricevuto delle informazioni importanti da un vostro amico tramite la nota app di messaggistica istantanea, vorreste riportarle su carta utilizzando la stampante in vostro possesso ma purtroppo non conoscete i passaggi per leggi di più...

Vieni da Me - la figlia persa da Susanna Messaggio : "Morta dopo pochi mesi - Come ho reagito". Struggente : A Vieni da me di Caterina Balivo, nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 3 ottobre, Susanna Messaggio ha rivelato il suo dramma segreto, la scomparsa di un figlio. "La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio - ha ricordato la Messaggio - . Io all'epoca

WhatsApp - messaggi che si autodistruggono/ Novità in arrivo : ecco Come funzionano : WhatsApp, messaggi che si autodistruggono. Sono in arrivo i messaggi che si auto cancellano dopo un tot di tempo. ecco come funzionano

WhatsApp Come Snapchat : allo studio i messaggi che si autodistruggono : WhatsApp insegue Snapchat e studia i messaggi a tempo che si autodistruggono. Indizi di questa novità sono sono contenuti in una versione dell’app di messaggistica per Android (la numero 2.19.275 beta) individuata dal sito WaBetaInfo.Secondo le schermate pubblicate dal sito, nelle impostazioni dei gruppi sarebbe presente la voce ‘Disappearing Messages’, cliccando su questa opzione è possibile scegliere dopo quanto ...

L'ultimo messaggio di Nadia Toffa : Non importa quanto - ma Come vivi : «Ciao Giorgio, senti mi è venuta un'idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, con la telecamera tutta l'attrezzatura microfoni e cose varie? A casa mia, se ti va, se ce la fai, se mi dai conferma, c'è anche Max, così... sorpresa! Ti dico tutto quando sei qua però mi serve la camera anche capito? Camera, microfono robe varie... ti aspetto cioè aspetto tua conferma ecco... baci ciao bello». È un messaggio vocale di Whatsapp, registrato nel ...

I messaggi a tempo sono arrivati su WhatsApp con la beta 2.19.275 : ecco Come funzionano : Dopo quasi un anno dall’indiscrezione, WhatsApp sembra finalmente essere al lavoro sui messaggi a tempo a partire dalla beta 2.19.275, in rollout proprio in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta e come dovrebbe funzionare. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp 2.19.275 beta inizia a introdurre la funzionalità Disappearing messages, che in Italia potrebbe prendere il nome di messaggi a scomparsa o messaggi a tempo. Si tratta di una novità ...

Messaggi di spam nel calendario di Google - ecco perché appaiono e Come liberarsene : Google ha pubblicato una nota nel blog ufficiale in cui ammette di “essere a conoscenza di Messaggi di spam che si verificano nell’applicazione Calendar” e di essere al lavoro per risolvere il problema. Il Messaggio è piuttosto criptico, a spiegare meglio di che cosa si tratta ci ha pensato il giornalista Davey Winder di Forbes. Tutto è cominciato con l’integrazione dei servizi di Gmail e Calendar, che permette agli ...

Come attivare il “visualizzato” su iMessage : Anche se con qualche anno di ritardo, persino in Italia si sta affermando ogni giorno di più il servizio di messaggistica istantanea di Apple. Stiamo ovviamente parlando di iMessage, disponibile su tutti gli iPhone, iPad leggi di più...

La sComessa di Sarri su Ronaldo : 'Voglio farti segnare 40 gol' : Con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’ingaggio di Maurizio Sarri, la Juventus ha voluto dare uno scossone al gruppo, ormai abitudinario. Il lavoro dell’ex Napoli e Chelsea, solo dopo due giornate di A, sta cominciando a dare i suoi frutti, di fatti alcuni giocatori sembrano rivitalizzati. Fin dalla conferenza d’investitura il tecnico di Valdarno ha indicato le pedine sulle quali sarebbe stato imperniato il suo progetto e tra questi ha citato ...

Whatsapp - Come ascoltare messaggi vocali senza aprire l'app : Una nuova funzionalità di Whatsapp permette di ascoltare i messaggi vocali senza aprire l'app. Disponibile nella versione 2.19.91.1 di Whatsapp beta

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro : Come sta - il messaggio dello staff : I titoli acchiappalike sulla salute (e presunta morte) di Carolyn Smith invadono la Rete. Ma ora la giudice di Ballando con le stelle dice basta alle fake news sulla sua malattia. Sembra incredibile, eppure qualcuno sembra non solo non aver rispetto per le sofferenze altrui, ma anche essere disposto a qualunque cosa pur di ottenere visibilità. Persino ad inventare la scomparsa della coreografa inglese, che oramai combatte da anni la sua ...

Carlo Calenda fa marcia indietro? Il messaggio a Zingaretti : "Ripensaci - apriamoli Come le cozze" : "Zingaretti ripensaci. come si dice a Roma: apriamoli come le cozze". Carlo Calenda cerca di far rinsavire Nicola Zingaretti con un tweet che sa di ultimatum. L'ex membro del Partito Democratico, dopo l'addio recentissimo ai dem, torna a parlare dell'alleanza giallorossa, chiedendo al leader del Pd

Instagram : Come funziona Threads - la nuova app per mandare messaggi : Facebook sta sviluppando una nuova app di messaggistica chiamata Threads, destinata a prendere il posto del Direct su Instagram e che potrebbe essere il trampolino di lancio della nuova super-app che dovrebbe fondere insieme anche Whatsapp e Messenger. Progettata inizialmente per funzionare alla perfezione con i tuoi contatti Instagram, Threads è pensata nell'ottica di superare le chat tradizionali permettendoti di condividere con gli ...