Columbro infuriato a Live | Barbara d' Urso risponde | ' Hai cambiato vita e anche cervello'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019)d'non tradisce e continua immancabilmente a far parlare di sé e dei suoi programmi. Stavolta, protagonista (forse) involontaria dell'ennesima lite andata in onda in diretta tv, la conduttrice napoletana è stata vittima di una sfuriata dell'ex conduttore televisivo Marco, chiamato in studio per parlare di vip che hannoe inserito invece in un blocco di trasmissione in cui si parlava sì di vip, ma finiti in dissesto economico. Quanto sopra è la chiave di lettura che ha espresso un Marcoapparso decisamente nervoso, che ha più volte condito i suoi interventi con parole forti, attaccando direttamented'con l'accusa di voler fare una trasmissione sulla sua pelle. La conduttrice diha ribadito la propria posizione, sostenendo che proprio in quella sede (- Non è la d') lo stessopoteva chiarire alcune notizie ...

sowmyasofia : Marco Columbro infuriato a Live non è la d'Urso, ecco perché - Spettacolo Periodico Daily - periodicodaily : Marco Columbro infuriato a Live non è la d'Urso, ecco perché - Spettacolo Periodico Daily -