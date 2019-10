Cnhi | Fiom | indispensabile avviare tavolo negoziale al Mise 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) (AdnKronos) – L’amministratore delegato, sottolinea De Palma, “ha, poi, confermato le decisioni su Foggia e Torino con la riorganizzazione delle produzioni e gli spostamenti di prodotti e investimenti sulla transizione ecologica dei motori. Ma questa scelta non garantisce la certezza dell’occupazione per tutti i lavoratori perché troppe sono le variabili a partire dal mercato”.Nel pomeriggio, conclude, “si è svolto l’incontro con l’amministratore delegato di Construction Equipment Carl Gustaf Goransson che ha ribadito la cessazione della produzione su San Mauro e la trasformazione in polo logistico. Ad oggi, però, non è chiaro se la piattaforma logistica servirà ae Iveco PWT dopo lo spin off, e comunque la riconversione non garantirebbe l’occupazione. Mentre su Lecce rimarrebbero la totalità degli ...

