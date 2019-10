Cinema : torna l'Efebo d'Oro - premio alla carriera al regista Akin (2) : (AdnKronos) - Questa edizione dell'Efebo sarà poi l'occasione per scoprire, attraverso una personale in anteprima in Italia, il Cinema di Mike Hoolboom, autore prolifico e versatile, critico Cinematografico e curatore, considerato in Canada uno dei più significativi filmmaker sperimentali dopo Micha

È tornato "Romics" - il festival che celebra il fumetto - l'animazione - il Cinema e il mondo dei games : È tornato alla Fiera di Roma Romics il festival Internazionale di fumetto,Animazione, cinema e games. Dal 3 al 6 ottobre si potranno visitare i numerosi stand all’interno dei padiglioni della Fiera per scovare tutte le novità editoriali.Romics è l’appuntamento imperdibile per fare il punto sullo stato del fumetto italiano e internazionale. Il festival è caratterizzato da un programma culturale di ...

Pippi Calzelunghe torna al Cinema : Icona della letteratura per bambini, Pippi compie 75 anni e li celebra in collaborazione con Save The Children

Cinema : Ficarra e Picone tornano con 'Il primo Natale' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Si intitola 'Il primo Natale', il nuovo film di Ficarra e Picone che sarà in sala dal 12 dicembre per Medusa Film. Prodotto da Attilio De Razza, scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, 'Il primo Natale' è il sett

Brignano torna al Cinema con 'Tutta un'altra vita' : Dal 12 settembre al cinema per la regia di Alessandro Pondi. Nel cast Ilaria Spada e Rossella Brescia

Torna a Roma “Agenda Brasil” - Festival di Cinema Brasiliano : Dopo il successo della sua prima edizione, Torna a Roma "Agenda Brasil", il più importante Festival Internazionale di Cinema Brasiliano, il 6, 7 e 8 settembre alla Casa del Cinema. Sulla scia delle recenti vittorie a Cannes del realismo magico in stile western di "Bacurau" (premio della giuria) e del toccante racconto al femminile "A Vida Invisìvel de Eurìdice Gusm o" (vincitore della sezione competitiva "Un certain regard"), che hanno ...

«Tomb Raider» - la Lara Croft di Alicia Vikander torna al Cinema nel 2021 : Lara Croft sta per tornare: l’MGM ha appena annunciato un nuovo film di Tomb Raider, che dovrebbe sbarcare nei cinema nel marzo 2021. Si tratta naturalmente del sequel del film che nel 2018 ha lanciato la nuova versione dell’archeologa più famosa del mondo, interpretata da Alicia Vikander. L’attrice, che interpreta la versione più giovane di quella impersonata da Angelina Jolie in una sorta di origin story, è ...

Mostra del Cinema di Venezia - J’accuse è una bomba Cinematografica e Roman Polanski è tornato : Roman Polanski è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia una bomba Cinematografica che non lascia indifferenti. J’accuse, sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a Venezia 76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche Polanski, accidenti, ti gira un filmone intrigante e ...

Venezia 76 - torna al Lido lo “scandaloso” Estasi con Hedy Lamarr : il primo nudo nella storia del Cinema : Agosto 1934: il pubblico della Mostra del cinema di Venezia si è radunato per un film girato da un regista cecoslovacco, solleticato dallo scandalo. Pare sia sensuale al limite della pornografia, che sia stato censurato in Germania, ma che sia arrivato al Lido con la sponsorizzazione eccellente di Benito Mussolini. La pellicola è Estasi, in cui l’attrice Hedy Lamarr, nuotando nel fiume, mostra il primo nudo integrale della storia del cinema. ...

Ficarra e Picone ritornano al Cinema per lanciare una sfida ai cinepanettoni : Dopo 10 settimane di riprese, chiude il set del nuovo film di Ficarra e Picone. Il nuovo lungometraggio, il settimo per gli attori e registi palermitani, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa Film collocandosi nel pieno periodo natalizio e lanciando una sfida ai film dei cinepanettoni. Scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, ha ...