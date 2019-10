Ciclismo | Julian Alaphilippe rinuncia al Lombardia | ' Sono davvero triste'

Ciclismo : Julian Alaphilippe non sarà al via della Milano-Torino e del Giro di Lombardia : “La mia incredibile stagione è giunta al termine. Ho lavorato duramente per cercare di essere al top quest’anno, con le classiche e il Tour de France ma ora la mia forma è in calo. Volevo correre in Italia e dare il massimo per la squadra, ma ora voglio prepararmi al meglio per la prossima annata ed essere al 100% nel 2020“. He's won Milano-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the ...

Mondiali di Ciclismo - Julian Alaphilippe : ‘Giornata di sofferenza - ma abbiamo corso bene’ : La pioggia e il freddo hanno costretto Julian Alaphilippe ad una corsa anonima ai Mondiali di ciclismo in Yorkshire. Il capitano della Francia era considerato uno dei grandi favoriti per la conquista della maglia iridata, ma è stato bloccato dalle condizioni meteo particolarmente avverse. Il vincitore della Sanremo non si è però voluto arrendere ad un mesto ritiro, ed anche se nelle retrovie e con grande sofferenza ha concluso la corsa elogiando ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

