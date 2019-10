Ciclismo – Alaphilippe termina la stagione in anticipo | forfait alla Milano-Torino e al

Ciclismo - Mondiali 2019 : tanti favoriti non pervenuti. Alaphilippe comparsa - Belgio evaporato : Doveva essere il Mondiale della sfida fra i grandi nomi del Ciclismo ed invece per una lunga serie di avvenimenti a vincere, ma in generale ad occupare le posizioni sul podio sono state delle ipotetiche sorprese. Quello che fa specie è che non solo i favoriti non hanno vinto, ma per molti di loro vale anche la teoria che non li ha nemmeno visti protagonisti. Freddo artico, pioggia battente, cadute e chilometraggio davvero importante sono state ...

Mondiali di Ciclismo - Julian Alaphilippe : ‘Giornata di sofferenza - ma abbiamo corso bene’ : La pioggia e il freddo hanno costretto Julian Alaphilippe ad una corsa anonima ai Mondiali di ciclismo in Yorkshire. Il capitano della Francia era considerato uno dei grandi favoriti per la conquista della maglia iridata, ma è stato bloccato dalle condizioni meteo particolarmente avverse. Il vincitore della Sanremo non si è però voluto arrendere ad un mesto ritiro, ed anche se nelle retrovie e con grande sofferenza ha concluso la corsa elogiando ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati. Pedersen e l’Italia al top - malissimo Alaphilippe e il Belgio : Ancora tempo di bilanci, con il Mondiale 2019 di Ciclismo nello Yorkshire che va in archivio. Giornata da tregenda ieri, quella nella quale si è imposto a sorpresa il danese Mads Pedersen. Andiamo a rivivere per l’ultima volta la prova iridata con i promossi e i bocciati. promossi Mads Pedersen: chi se lo sarebbe mai aspettato? Bookmakers e addetti ai lavori sicuramente no. Difficilmente ci avrebbero puntato anche i danesi stessi, che in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati. Pedersen e l’Italia al top - malissimo Alaphilippe e il Belgio : Ancora tempo di bilanci, con il Mondiale 2019 di Ciclismo nello Yorkshire che va in archivio. Giornata da tregenda ieri, quella nella quale si è imposto a sorpresa il danese Mads Pedersen. Andiamo a rivivere per l’ultima volta la prova iridata con i promossi e i bocciati. promossi Mads Pedersen: chi se lo sarebbe mai aspettato? Bookmakers e addetti ai lavori sicuramente no. Difficilmente ci avrebbero puntato anche i danesi stessi, che in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati. Belgio ed Alaphilippe non pervenuti - Spagna affondata : Tempo di bilanci: il Mondiale è terminato, la prova in linea oggi è stata massacrante, sia a livello fisico che psicologico. Si è imposto il danese Mads Pedersen che il prossimo anno indosserà la maglia iridata. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le Nazionali promosse e quelle bocciate. Nazionali promosse Danimarca: arriva il primo titolo Mondiale della storia del Paese scandinavo. Era forse l’anno nel quale si presentavano con la ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta su Trentin e Colbrelli. Van der Poel - Alaphilippe e Belgio favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La guida completa dei Mondiali di Ciclismo – Il programma della prova in linea Elite maschile – L’analisi del percorso e le possibili chiavi tattiche – Tutti gli italiani in gara – Il borsino dei favoriti – Il montepremi – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo – Italia, è caccia all’impossibile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la grande sfida Alaphilippe-Van der Poel. Ma occhio a Sagan e alla corazzata belga : Ci siamo, finalmente è giunto il momento della corsa più attesa dell’anno: i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada 2019 categoria uomini elite. Il circuito dello Yorkshire, come abbiamo visto in questi giorni, ricorda un po’ il percorso di alcune classiche come l’Amstel Gold Race o la Freccia del Brabante. Proprio per questo la sfida più attesa è quella tra il neerlandese Mathieu Van der Poel, già iridato, quest’anno, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il ‘mostro’ Mathieu Van der Poel. Potenza e forma devastanti - può battere anche Alaphilippe : Il grande favorito, l’uomo da battere. Questo sarà Mathieu Van der Poel ai Mondiali 2019 di Ciclismo. L’olandese si presenterà al via della prova in linea nello Yorkshire (Gran Bretagna) con un chiaro obiettivo: conquistare il titolo. Un risultato che andrebbe a completare una bacheca che a 24 anni è già stellare, visto che il nativo di Kapellen ha conquistato ai Mondiali, tra gli Elite, quattro medaglie nel ciclocross, tra cui due ori, e un ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : da domani al Giro di Germania - il rientro dopo le vacanze. Ci sono anche Thomas e Alaphilippe : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, da domani lo Squalo sarà infatti protagonista al Giro di Germania: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gamba dopo le vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si ...