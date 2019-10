Chieri | auto senza freni travolge tre bambini nel giardino dell’asilo | uno è grave

A Chieri - in provincia di Torino - cinque bambini sono stati investiti da un’auto parcheggiata in salita : Martedì mattina a Chieri, comune di 36mila abitanti in provincia di Torino, cinque bambini tra i 3 e i 4 anni sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser parcheggiata in salita, che a un certo punto ha iniziato a

