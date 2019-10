Catania | ruba la macchina e scappa | inseguimento da film

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Un furto d'auto in centro città durante la notte, i ladro è stato inseguito dai carabinieri che lo hanno bloccato, con lui c'erano due minorenni complici Il furto di unasi è trasformato in unda. È successo adomenica sera, in Corso Indipendenza, in pieno centro. Intorno alla mezzanotte è stato lanciato l’allarme sul furto di una fiat panda in via Vittorio Emanuele. Fortunatamente il mezzo era dotato di satellite antifurto e la centrale operativa dei carabinieri ha potuto seguire gli spostamenti del ladro. Quest’ultimo è stato raggiunto dai militari del nucleo radiomobile in centro città e da qui è nato unda: lache sfrecciava da un lato all’altro della strada, la gente cheva per mettersi al riparo temendo di essere investita e le auto in transito che si defilavano per evitare di essere ...

GDS_it : #Belpasso, ruba materiali in un’azienda agricola: arrestato - palermo24h : Ruba due borse ‘O-Bag’ in via Etnea: arrestato a Catania - NuovoSud : Ruba due borse 'O-Bag' in via Etnea: arrestato a Catania -