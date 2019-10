Castellammare del Golfo | workshop di coltivazione naturale dal 7 al 13 ottobre

I divi delle FICTION TV a Castellammare di Stabia - ecco quando : Come ogni anno, presto si svolgerà il Gran gala del cinema e della FICTION in Campania, al castello medievale di Castellammare di Stabia (Na). La grande kermesse (ideata da Valeria Rocca) che premia, racconta e valorizza le risorse dell’audiovisivo in Campania, location di tante produzioni importanti per il piccolo e grande schermo, è arrivata all’edizione numero 11 e culminerà con la serata finale dell’11 ottobre. Finalmente, ...