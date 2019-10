Caso Pantani – A Le Iene le clamorose rivelazioni dello spacciatore del Pirata | “Marco è

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Novitàsulla morte di Marco: parla lodelSono passati 15 lunghi anni dalla morte di Marco, ma ancora le cause del decesso delrimangono misteriose. La Procura di Rimini non ha ritenuto utile riaprire le indagini sulla morte di, avvenuta il 14 febbraio 2004, nonostante diversi punti interrogativi. A creare scompiglio e far discutere, sperando in una nuova riapertura del, ci pensano però Le, che oggi hanno mandato in onda un’esclusiva intervista allodi, che ha parlato per la prima volta dopo aver scontato la sua pena in carcere. “Io ho patteggiato quando ho visto che il pubblico ministero e i giudici non volevano la verità. In quel periodo Marco veniva solo da me, non rischiava che nessuno lo veniva a sapere. Marco non è morto per la cocaina, Marco è stato ucciso, non so perchè ...

ispettore_l : Su Pantani i misteri sono ancora vari ed irrisolti, perché oltre alla morte c'è anche il caso di Madonna di Campigl… - giuvex : Perché il caso Pantani mi fa ancora rabbia? - vergotcom : #leiene caso #Pantani: La #giustizia itaGLIAna fa paura! La boriosità e l'arroganza di certi togati non si ferma ne… -