Caserta | incendio dell’azienda bufalina | fermati i due estorsori

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ignazio Riccio Gli indagati vantavano un credito dal titolare dell’impresa e avevano l’obiettivo di prendersi l’intera attività. Di fronte al rifiuto del proprietario sono scattate prima le minacce e poi la ritorsione C’è voluto un anno per capire le cause del rogo che, poco più di dodici mesi fa, ha distrutto un’azienda agricola di Marcianise, nelno. Due uomini sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di firma per tentata estorsione in concorso. Secondo gli inquirenti sarebbero stati proprio loro a dare fuoco alla struttura, dove venivano allevate le bufale da latte. Gli indagati vantavano un credito dal titolare dell’impresa e avevano l’obiettivo di prendersi l’intera attività. Di fronte al rifiuto del proprietario sono scattate prima le minacce e poi la ritorsione. Dalle parole si passò ai fatti e l’ci fu davvero, con la distruzione delle ...

