Carolina Stramare | il body di Miss Italia non copre tutto | il dettaglio sexy finora

Carolina Stramare parla del suo incidente : “Facevo fatica…” : Miss Italia: Carolina Stramare parla del suo drammatico incidente a cavallo Carolina Stramare è diventata popolare in queste settimane per essersi aggiudicata il titolo di Miss Italia. Difatti la sua bellezza e il suo fascino hanno incantato la giuria, ma anche il pubblico a casa. In queste ore però Miss Italia è tornata a far discutere per aver parlato a Oggi di uno dei suoi momenti più brutti: un incidente a cavallo. Cosa le è successo? ...

Eros Ramazzotti e i messaggi a Carolina Stramare : Un po' troppo maturo per me : Da fan di Eros Ramazzotti a destinataria di alcuni messaggi privati da parte del popolare cantante. Il passo è stato breve per la Miss Italia in carica Carolina Stramare. La bella ventenne genovese ha raccontato, in una recente intervista a Leggo, riportata dal portale Dagospia, di aver ricevuto i complimenti di Ramazzotti subito dopo la vittoria del titolo. Tra i due c'è stato uno scambio di messaggi privati attraverso i social network, che ...

Miss Italia Carolina Stramare insulti via social per il fidanzato : Alla fine anche il fidanzato di “Miss Italia” Carolina Stramare è stato vittima degli insulti social. Lui si chiama Alessio Falsone è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilo “Instagram” di Carolina, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?» si è chiesto qualcuno, ...

Miss Italia - Carolina Stramare accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis : Ci sarebbe qualche ombra sull’elezione della nuova Miss Italia, Carolina Stramare. A lanciare la polemica per primo, è stato il sito Dagospia, che ha sottolineato la presunta vicinanza della nuova reginetta di bellezza ad Alex Pacifico, manager delle famose influencer Giulia De Lellis e Giulia Salemi, sottintendendo che la bellissima Miss Lombardia abbia raggiunto la vittoria anche grazie alla sua frequentazione con personaggi già famosi. Il ...

Eros Ramazzotti - il messaggio privato a Miss Italia Carolina Stramare. "È un po' troppo maturo per me" : "Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo", ha raccontato la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, in un intervista a Leggo. Ad essersi complimentato con la più bella d'Italia sarebbe stato, attraverso un messaggio privato su Instagram, proprio Eros Ramazzotti. Leggi anche:Vieni da

Carolina Stramare è stata accusata di aver vinto Miss Italia grazie a Giulia De Lellis. La sua risposta spiazza tutti : Bella da far impazzire e non solo. Parliamo di Carolina Stramare che in questi giorni si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Miss Italia 2019 ha approfittato dell’intervista per rispondere a delle insinuazioni circolate sul suo conto. La modella ha lavorato per un marchio che conta anche Giulia De Lellis tra i volti noti che lo sponsorizzano. Così, c’è chi l’ha accusata di essere stata avvantaggiata rispetto alle altre 79 finaliste ...

Miss Italia Carolina Stramare su Giulia De Lellis : “Sono stata additata” : Carolina Stramare, il retroscena su Giulia De Lellis: la confessione di Miss Italia 2019 “Sono stata additata!”, così Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha iniziato a raccontare una vicenda che l’ha vista protagonista per colpa di Giulia De Lellis. Intervistata dal settimanale Chi, la ragazza ha dichiarato che prima di Miss Italia ha lavorato come modella per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, per tale motivo, è ...

Storie Italiane - Carolina Stramare riceve una sorpresa dal fidanzato : Carolina Stramare si emoziona per il fidanzato Alessio Falsone a Storie Italiane Ospite di Storie Italiane, il contenitore condotto da Eleonora Daniele, Carolina Stramare. La ragazza, proclamata venerdì scorso Miss Italia 2019 ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Alessio Falsone. Carolina che ha chiuso gli occhi per non vedere ciò che accadeva in studio si aspettava una telefonata in diretta da parte del fidanzato, ma Eleonora le ha ...

Miss Italia - Carolina Stramare ricorda la mamma scomparsa : “Oggi rimpiango anche i litigi con lei” : “Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei“. Così la nuova Miss Italia, Carolina Stramare, ha parlato per la prima volta in pubblico della morte di sua madre, scomparsa l’anno ...