Calciomercato | mal di pancia in casa Juve e sgarbo dell’Inter | il primo colpo per Pioli

Calciomercato Napoli - spunta Malen per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, Malen nome nuovo per l’attacco Calciomercato Napoli Malen| Donyell Malen sta letteralmente facendo impazzire tutti in questo inizio di stagione. L’attaccante olandese sta facendo cose pazzesche con il Psv: addirittura 11 reti in 7 partite. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il talento assistito da Mino Raiola (manager – tra gli altri – di Lorenzo Insigne, Hirving Lozano ...

Le notizie del giorno – Ultime di Calciomercato - la malattia di Mihajlovic raccontata dalle figlie : Ultime DI calciomercato – Il calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. ...

Calciomercato Milan - Modric potrebbe arrivare nel 2020 : Maldini aveva tentato per James : Sono emerse diverse voci su un possibile trasferimento di Modric durante il mercato estivo. Infatti il neo dirigente Milanista Boban era desideroso di portare il suo amico e connazionale a San Siro. SportMediaset (via Calciomercato.com) ha persino dichiarato ad un certo punto che i rossoneri stavano preparando un'offerta contrattuale per il nazionale croato, con il Real che aveva fissato un prezzo richiesto di 20 milioni di euro. Tuttavia, ...

Calciomercato Roma - ecco l’ufficialità : Smalling è un nuovo calciatore giallorosso : L’AS Roma rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. “Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. “Siamo certi che sarà utile alla ...

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Sondaggio del PSG per Malcuit - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? Kevin Malcuit potrebbe essere ceduto.

Calciomercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini starebbe pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...