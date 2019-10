Calcio | Gianluca Petrachi si scusa | “Non era mia intenzione insinuare che questo sport

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il direttoreivo della Romachiedeper le esternazioni al termine dell’ultimo match di campionato tra i giallorossi e il Cagliari. Il dirigente capitolino, infatti, si era lasciato andare a considerazioni sull’arbitraggio, arrivando alla conclusione che il“non siaper signorine”. Un concetto espresso in modo infelice, perché a rappresentare la realtà “pallonara” solo di un genere. Ecco che, come riporta l’ANSA, ha precisato il suo pensiero: “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto miache ilsia unosolo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto ilsia unofisico e di contatto. A Roma siamo molto ...

