Calabria | Villa San Giovanni scende in piazza con i volontari della Protezione Civile per

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il 12 e 13 ottobre idel Gruppo Comunale disaranno presenti inanche aSanper la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supportosquadra divillesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Ilato die le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobree diallestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la culturaprevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Nella nostra città le giornate si svolgeranno il 12 ottobre inVal Sesia e il 13 ottobre inChiesa Cannitello, i ...

Alfonso0070 : RT @CalabriaTweet: Cuore verde. Grazie a @mariastella_ferreri per questo scatto dal Parco di Villa Vittoria a Mongiana (VV)! #villavittoria… - CalabriaTweet : Cuore verde. Grazie a @mariastella_ferreri per questo scatto dal Parco di Villa Vittoria a Mongiana (VV)!… - LuceverdeRadio : ??#treni linea Rosarno – Reggio Calabria tra Bagnara e Villa San Giovanni Cannitello, traffico regolare ?I treni i… -