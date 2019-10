Burle | pipistrelli e tanti ospiti | le vacanze estive della regina Elisabetta

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) I look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulI look colourfulBagagli sulla porta, la royal car ha già il motore acceso. Lasi appresta a lasciare l’amata tenuta scozzese di Balmoral per fare ritorno a Londra, dove alla finesettimana la aspetta il primo impegno ufficialenuova stagione.finite per la sovrana, quindi, che venerdì 11 ottobre è attesa nel quartiere di Morden per visitare la nuova alaHaig Housing Trust, una struttura riservata ai veterani. Non è escluso che, tra i flash e i saluti, la ...