Buondì Motta | nuovo spot ironizza su musica neomelodica | polemica web

Polemica per lo spot Buondì con la fastidiosa musica neomelodica della deficienza artificiale; Motta si giustifica : “Non volevamo offendere i napoletani” : Il nuovo spot per Buondì Motta, "a prova di devianza artificiale" non piace. E non solo ai napoletani. Una pioggia di commenti negativi si è abbattuta sui social dell'azienda che ha provato a giustificarsi con qualche parola scritta su Facebook. L'intenzione di Motta, che per la realizzazione dello spot pubblicitario si è affidata all'agenzia Connexia Milano non era di certo quello di deridere la musica neomelodica né le tradizioni ...