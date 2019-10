Brexit | Tusk contro il premier Johnson | gioca a “uno stupido scaricabarile” Farage

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Unoscaricabarile”. In un tweet, il presidente del Consiglio europeo, Donald, attacca il primo ministro britannico Borise, in particolare, la sua strategia per ottenere un nuovo accordo con l’Ue sullasenza perdere la faccia in patria, dopo le minacce di no deal che porta avanti fin dalla candidatura a leader Tory in seguito alle dimissioni di Theresa May. L’ex presidente del Consiglio polacco ricorda all’inquilino di Downing Street che il tira e molla non giova a nessuno: la questione “non è chi vince”, scrive, ma “il futuro dell’Europa e del Regno Unito, così come la sicurezza e gli interessi del nostro popolo”. Sotto attacco difinisce la condotta diche alterna dichiarazioni di apertura nei confronti di Bruxelles a minacce di no deal, anche se la nuova legge britannica non lo permette. ...

