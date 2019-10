Brexit | Merkel a Johnson | accordo quasi impossibile Labour | è scaricabarile

Brexit : «Accordo impossibile». La telefonata tra Merkel e Johnson chiude il negoziato : La proposta del premier britannico di introdurre controlli tra le due Irlande non è accettabile, ha detto la cancelliera. Nessuna intesa sarà raggiunta prima del vertice Ue del 19 ottobre. Un altro rinvio però non è escluso

Johnson dopo la Merkel vede Macron. Sulla Brexit buone intenzioni ma (ancora) nessuna soluzione : Dialogo sì, ma bisogna fare presto. È di 30 giorni l’ultimatum (l’ennesimo?) che Merkel e Macron danno a Boris Johnson per trovare un’intesa che scongiuri la no deal Brexit. I tempi, ormai, stringono e l’uscita dall’Unione europea scatterebbe il 31 ottobre. Senza un accordo.Il neo premier inglese ieri, 21 agosto, ha fatto visita alla cancelliera tedesca e ha promesso - in modo, peraltro, piuttosto vago ...