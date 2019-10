Bologna – Terminato il secondo ciclo di cure | Mihajlovic dimesso | in panchina per la

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)dall’ospedale: il serbo torna a Roma dalla famiglia, potrebbe tornare inallo Stadium contro la Juventus Sinisahaanche ildiper la leucemia. L’allenatore serbo, che qualche giorno fa è tornato in, al Dall’Ara, per guidare il suocontro la Lazio, è statoquesta mattina dall’ospedale Sant’Orsola.ha lasciato il reparto di ematologia accompagnato dalla moglie Arianna, con la quale tornerà a Roma dalla sua famiglia. Non è ancora certo se e quandopotrà tornare in: ma la pausa sarà utile al serbo per ricaricare le energie e valutare, la settimana prossima, con i medici, se potrà essere presente allo Stadium per la sfifa contro la Juventus. L'articoloildi: in ...