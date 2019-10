BMX Freestyle | Europei 2019 | i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Dal 10 al 13 ottobre Cadenazzo (Svizzera) sarà la capitale europea del BMX, disciplina facente parte del programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lametterà in palio anche i pass di qualificazione ai Giochi e per questo vi saranno tantissimi atleti in Canton Ticino pronti a dare il meglio per centrare questo obiettivo. Si preannuncia un grande spettacolo e l’Italia si augura di essere all’altezza della situazione. Sono tre i rappresentanti del Bel Paesedal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Federico Ventura. Di seguito l’elenco dei: Barbero Alessandro Kobra BmxTeam Bettassa Emanuel Kobra BmxTeam Mongillo Francesco Team Lapierre – Trentino – Ale’ La Squadra Nazionale sarà diretta dal CT Ventura ...

ticinonews : A Cadenazzo il primo Campionato Europeo di BMX Freestyle - Federciclismo : EUROPEI BMX FREESTYLE: Gli azzurri per Cadenazzo -