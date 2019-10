BMW M8 - Fino a 625 CV anche per la Gran Coupé

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopoe cabrio, la BMW M8 diventa. La sportiva è ora disponibile in tutte le varianti carrozzeria della Serie 8 e diventa a tutti gli effetti la nuova ammiraglia ad alte prestazioni dellElica. La quattro porte debutterà in anteprima mondiale al prossimo Salone di Los Angeles (22 novembre 1 dicembre), per poi arrivare sul mercato nellaprile del 2020. Due versioni,per la pista. Nonostante la sua stazza (è lunga 5.098 mm e pesa 1980 kg a vuoto), la BMW M8sarà propostain versione Competition, proprio come le sorelle a due porte. Utilizzando una meccanica condivisa con gli altri modelli al vertice della gamma di Monaco, la quattro porte sarà spinta da un V8 4.4 biturbo che, sulla Competition, garantirà una potenza massima di 625 CV a 6.000 giri/min e 750 Nm tra i 1.800 e i 5.800 giri/min. La M8 liscia, invece, disporrà di 25 CV in meno e dello ...

