BMW M8 - Al volante della Competition

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Aspettavo la nuova BMW M8 con una certa curiosità. Già, perché dopo aver guidato a lungo la M850i Coupé (la prova è stata pubblicata su Quattroruote di dicembre 2018) mi era rimasta limpressione di una gran turismo pressoché perfetta, potente, veloce, confortevole, ma senza quel carattere, quel sapore che in genere si ritrova sulle coupé di Monaco. Bene, vi dico subito che la M8 di carattere ne ha da vendere, soprattutto in questa versioneche ho avuto la fortuna di guidare sul bellissimo circuitolgarve a Portimo (Portogallo). Cerchi da 20" e dettagli di carbonio. Date una occhiata alle foto: vi accorgerete che laè cattiva, parecchio cattiva, ma non esagerata, tanto che può interpretare ancora al meglio il ruolo di gran turismo. Solo guardandola con più attenzione si notano la gommatura maggiorata da 20" (275/35 davanti e 285/35 dietro), i cerchi ...

