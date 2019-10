Berrino contro Panzironi | “Non usi la mia immagine”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Immagini rubate, avvieremo “un’azione legale”. A darne notizia con un post su Facebook è il noto medico ed epidemiologo, Francoche comunica come le “immagini del Dottor, riprese nel film documentario ‘L’uomo che volle vivere per 120 anni’ del signor Adriano” siano state “utilizzate senza alcuna autorizzazione”. Il luminare dell’alimentazione anti-cancro con la sua associazione ‘La Grande Via’ “sta avviando un’azione legale in merito”, scrive nel post, e si dissocia “completamente dai messaggi, affermazioni, metodi promossi e diffusi dal signor”.L'articolo: “Non usi la mia immagine” CalcioWeb.

