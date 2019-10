Basket | Eurocup 2019-2020 | Brescia cade sul campo della Joventut Badalona 81-68 per i

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita in campionato per mano di Brindisi, per la Leonessa. I lombardi non riescono a dare continuità al successo nell’esordio stagionale incontro Kazan e cadono al Palau Olimpic per mano. Per i catalani si tratta del primo successo stagionale, dato che nelle quattro partite precedenti avevano sempre perso. Parte benecol veterano greco Nikos Zizis, ex Siena e Treviso, che segna 7 dei primi 9 punti dei suoi. Dopo un inziale parziale di 9-3,chiama TO, ma al ritorno inla Leonessa fatica a tornare a contatto, anche perché tra i catalani inizia a trovare la via del canestro lo sloveno Klemen Prepelic, leader realizzativo dei suoi e scorer a dir poco mortifero. A 35″ dalla fine del primo quarto, però, una bomba di Luca Vitali permette finalmente al sodalizio lombardo di ...

Eurosport_IT : Dopo la vittoria al debutto, la @LeonessaBrescia subisce la prima sconfitta in questa Eurocup #EurosportBASKET - zazoomnews : Basket EuroCup 2019-2020 2a giornata: la Virtus Bologna debutta in casa trasferte complesse per Venezia e Trento -… - Pianeta_Basket : LIVE EuroCup - Joventut Badalona-Germani Brescia, la diretta testuale -