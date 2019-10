Bari | appello-bis per Lea Cosentino | ‘lady Asl’ condannata a 2 anni per peculato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Duedi reclusione per. La Corte didiha ridotto di un mese le pene inflitte nei confronti di Lea, ex direttore generale della Asl di, e Antonio Colella, all’epoca – nel 2008 – direttore dell’Area patrimonio della stessa Asl, con riferimento alla vicenda della cosiddetta ‘spy story’, la bonifica degli uffici dell’Asl da eventuali microspie. È l’esito del processo dibis dopo che nel settembre 2018 la Cassazione aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, annullando con rinvio la sentenza d’solo per la rideterminazione delle pene (da 2e 1 mese), perché alcune contestazioni di falso si erano frattanto prescritte. La Cassazione, su questa vicenda, aveva anche reso definitiva la condanna a 2e 3 mesi per l’investigatore privato Antonio Coscia, pagato 24mila euro per “svolgere ...

