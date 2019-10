Bangla su Rai 2 e dopo il film Andrea Delogu conduce uno speciale dedicato all’inclusione

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 8 ottobre 2019)su Rai 2 ildiventato un caso nei circuiti indipendenti italiani– Diario di unconin seconda serata Prodotto da Fandango e TIMVISION che lo ha distribuito anche in streamingla sala, arriva in prima tv in chiaro, un piccolo grandeambientato nel quartiere di Torpignattara a Roma, che racconta la storia di un ragazzo di origini bengalesi cresciuto a Roma.– La trama Scritto, interpretato e diretto dal giovane ventiduenne Phaim Bhuiyanè stato premiato come “Commedia dell’anno” ai Nastri d’argento, ilracconta la storia “quasi autobiografica” di Phaim, giovane di origine bengalese nato in Italia e residente nel quartiere romano di Torpignattara. Le sue giornate si dividono tra la famiglia (composta da un padre sognatore, una madre molto tradizionalista e una sorella prossima al matrimonio ...

