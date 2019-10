Bangla film stasera in tv 8 ottobre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019)è ilin tv martedì 82019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Phaim Bhuiyan. Ilè composto da Simone Liberati, Pietro Sermonti, Alessia Giuliani, Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Milena Mancini, Davide Ornaro.in tv:Phaim è un giovane musulmano ventiduenne nato in Italia da genitori bengalesi che vive ancora con i genitori a Torpignattara. Artista musicale e steward, va alla ricerca del sogno di vivere grazie alla musica ma la sua vita viene stravolta in seguito all’incontro con Asia, conosciuta a un concerto. Lei, emancipata e istintiva, diventa per Phaim un banco di prova evidente per capire in che modo è possibile conciliare precetti ...

andreadelogu : RT @RaiDue: '50% Bangla, 50% Italiano e 100% Torpigna' ?? @phaimbhuiyan ?? Questa sera alle 21.20 su #Rai2 ?? a seguire 'Diario di un Film' co… - RaiDue : '50% Bangla, 50% Italiano e 100% Torpigna' ?? @phaimbhuiyan ?? Questa sera alle 21.20 su #Rai2 ?? a seguire 'Diario di… -