Banche | Gualtieri | ’tasso deterioramento credito vicino livelli pre-crisi’**

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il governo intende operare per assicurare condizioni per un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente”.Così il ministro dell’Economia Robertoin audizione alla Camera sulle linee programmatiche, sottolineando che “le banche hanno dismesso crediti in sofferenza al punto che il tasso didelè prossimo aiprecedenti alla crisi”. “Il consolidamento e il recupero di efficienza e redditività del settore deve proseguire”, ha aggiunto. Sul Mezzogiorno inoltre il ministro ha confermato la volontà di “favorire la creazione di una banca di dimensione e capacità adeguate alle esigenze delper il Mezzogiorno” L'articolo,’tassopre-crisi’** CalcioWeb.

