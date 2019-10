Attenzione ad alcuni gel per la dentizione dei bimbi | contengono sostanze potenzialmente

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019)ai gel per ladei: si tratta di gel che hanno la funzione di alleviare i fastidi delladei propri figli. Essi possono contenere ingredientidannosi: lo rivela una ricerca a opera della British Dental Association. Nella fase dellapossono infatti manifestare dolori e fastidi, pertanto i genitori sono soliti utilizzarein grado di alleviare tale sintomatologia. Dalla ricerca è emerso che su 14 gel analizzati, tra cui Anbesol, Dentinox, Calgel, Bonjela Junior e Boots, due contenevano saccarosio (zucchero da tavola), sei contenevano alcool e sei contenevano un anestetico usato per intorpidire il tessuto chiamato lidocaina. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che, sebbene ancora l’efficacia di talinon sia stata provata, è invece certo che gli ingredienti contenuti in esse possono ...

