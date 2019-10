Ascolti tv 7 Ottobre | Montalbano vs Temptation Island Vip | il più seguito

Ascolti tv USA domenica 6 ottobre - bene Batwoman che insieme a Supergirl rafforza The CW : Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Parte bene Batwoman Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Buon debutto per Batwoman che conquista 1,8 miliomi e 0.5 di rating numeri ottimi per una serie The CW che ha comunque una lunga vita successiva sullo streaming, ma prevedibili considerando il legame con l’universo Arrowverse colonna portante della rete. Nei totali fa registare un +20% rispetto all’esordio di Supergirl dello scorso ...