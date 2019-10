Arte : Italia Nostra - soddisfazione per decisione Tar - si sono evitati danni all’opera : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – “Il presidente della Seconda Sezione del Tar Veneto Alberto Pasi ha emanato un decreto di sospensione dell’uscita dal territorio nazionale dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rimandando ogni decisione definitiva circa la pArtecipazione del disegno alla Mostra del Louvre alla camera di consiglio del 16 ottobre. Esprimiamo soddisfazione poiché per il momento si sono evitati danni ...

Netflix annuncia una sede in Italia. L’alleanza con Mediaset pArte con sette film : sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. Reed Hastings: «Stiamo pensando di creare una sede legale anche per venire incontro a tutte le problematiche fiscali che Netflix sta incontrando»

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia pArte bene al corpo libero - azzurre quinte e in lotta. USA scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 FANTASTICO 14.666! Che Italia fino a questo punto! Spetterà poi ad Alice D’Amato fare una grande chiusura. 15.21 CHE VILLAAAAAAAAAAAAAAA! VOLA IN ARIAAAAAAAA! E’ altissima, quasi pronta per un Amanar. 15.19 ANDIAMOOOOOOOOOOOO! 14.533 per Asia D’Amato, impeccabile il suo dty al volteggio. Qui dobbiamo spaccare, dopo James toccherà a Villa. 15.18 Si parte con la seconda ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre femminile - tutti gli ordini di rotazione. L’Italia pArte al corpo libero : Oggi martedì 8 ottobre (ore 14.30) si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella prova che premia il miglior movimento planetario, gli USA vanno a caccia del quinto titolo iridato e non dovrebbero avere problemi a imporsi mentre Russia e Cina battaglieranno per le ...

Le Iene Show - anticipazioni puntata di mArtedì 7 ottobre - in onda su Italia 1 : Le Iene Show, anticipazioni puntata di stasera, martedì 8 ottobre, in onda su Italia 1. Alla conduzione: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo gli ottimi ascolti e tributo commovente a Nadia Toffa, le Iene tornano in onda stasera, martedì 8 ottobre, su Italia 1 alle 21:25 circa. Nella versione del martedì troveremo alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band. Ecco le anticipazioni su alcuni dei tanti ...

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli : la compagnia attiva piano straordinario. MArtedì Patuanelli incontra i commissari : Sono 198 i voli Alitalia cancellati, per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, a causa dello Sciopero proclamato dai gruppi sindacali di Anpac, Anpav e Anp, per piloti e assistenti di volo, e di Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti, per il personale navigante. Alitalia, tuttavia, rassicura di aver attivato un piano straordinario: “Il piano – si legge sul sito della compagnia – prevede l’impiego di aerei più ...

Euro 2020 - qualificazioni : Liechtenstein-Italia in tv mArtedì 15 ottobre su Rai 1 : L’Italia, dopo la partita contro la Grecia, volerà a Vaduz per affrontare il Liechtenstein nell’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. L’appuntamento con la partita degli Azzurri sarà fissato per martedì 15 ottobre 2019 alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion. La diretta tv verrà trasmessa su Rai 1 come di consueto, con possibilità di vederla anche in streaming attraverso Rai Play. Il ct Roberto Mancini ha diramato l’elenco ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : quale sarà il quArtetto dell’Italia? Squadra tutta di Fate - servono le all-arounder : Da chi sarà composta la Squadra femminile di Ginnastica artistica che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale ha conquistato la qualificazione sabato sera grazie all’ottavo posto nel turno eliminatorio dei Mondiali e si è così garantita il diritto di schierare una formazione di quattro atlete ai Giochi che andranno in scena tra nove mesi nella capitale del Giappone. Il nuovo regolamento prevede ...

Giro di Lombardia 2019 : chi pArteciperà? L’Italia punta su Vincenzo Nibali e Davide Formolo - presente anche Egan Bernal! : Mancano solo sei giorni alla 113esima edizione del Giro di Lombardia, la classica autunnale più prestigiosa in assoluto. Come sempre, la startlist sarà di altissimo livello: d’altronde una vittoria nella Classica delle Foglie Morte vale una carriera. E lo è oggi più che mai, oltretutto, dato che negli ultimi 10 anni questa gara si è elevata ulteriormente e, al momento, è, insieme a Fiandre e Roubaix, una delle tre corse in linea, Mondiali ...

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti su gran pArte dell'Italia : Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni

PArte la certificazione per i ristoranti «italiani» all’estero : Asacert, impresa di certificazioni che ha sede a Cormano (Milano), ha sottoscritto con il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, con Coldiretti e con la Filiera agricola italiana il progetto “Ita0039”: l’obiettivo, al momento, è arrivare a certificare 7mila esercizi commerciali di ristorazione all’anno

Ginnastica - Mondiali 2019 : ITALIA IN FINALE! Fate tra le otto grandi - qualificazione in apnea : mArtedì per il riscatto : Ce l’hanno fatta! In maniera sofferta, rocambolesca, incrociando le dita, sportivamente pregando per tutto il giorno. L’ITALIA si è qualificata alla Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e martedì pomeriggio tornerà in pedana a Stoccarda con l’obiettivo di riscattare la prestazione di questa mattina: le Fate erano state infatti eccezionali tra volteggio e parallele asimmetriche ma una rotazione da incubo ...

Turismo : 3 italiani su 10 vanno in vacanza in autunno - città d’Arte al top : Oltre tre italiani su dieci vanno in vacanza nei mesi autunnali, da settembre a novembre, “perché tutto è più tranquillo e si può viaggiare con un budget più limitato“. Le mete domestiche in generale – e le città d’arte in particolare – sono protagoniste dell’autunno: quasi un italiano su due certamente o probabilmente ne visiterà una. È quanto rileva l’analisi mensile effettuata da ...