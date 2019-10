Arriva il KitKat verde al tè matcha

Fonte : vanityfair

Finalmente è arrivato, ufficialmente. Infatti dopo l'annuncio nel febbraio scorso ora il Kit Kat Green Tea ispirato a una delle più popolari varietà tra le oltre 350 create negli anni in Giappone (dove il Kit Kat è un culto), si troverà anche da noi. Il gusto è quello riconoscibile del tè matcha, il tè verde in polvere iconico del Giappone e al centro della cerimonia del tè – arricchito però dal gusto morbido del cioccolato bianco. Non ha coloranti, conservanti o aromi artificiali. Del resto ormai il tè matcha più famoso del Giappone ha decisamente oltrepassato i confini nazionali e continentali e in Italia sta avendo sempre più successo in ricette di ogni tipo, anche per le sue proprietà