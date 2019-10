Ariadna Romero con l’ex Pierpaolo alla prima di Maleficent | Non siamo tornati insieme

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Erano tantissimi i personaggi famosi presentieuropea del film "- Signora del Male" a Roma. Tra loro c'erano anchee l'ex compagnoPetrelli, che hanno calcato il red carpetal figlio Leonardo. La reunion di famiglia ha scatenato, inevitabilmente, i pettegolezzi tra fan e followers, che hanno pensato a un possibile ritorno di fiamma tra i due. La modella cubana ha però smentito il riavvicinamento con l'ex, giustidicando la foto di famiglia apparsa sui social con un post social."Per i più curiosi: non, ma abbiamo un bambino in comune. Spesso quando vado a prendere Leo a casa dimi prepara anche un piatto di pasta (la fa buonissima). Lui da me non mangia perché io sono una frana in cucina ma ugualmente fa come se fosse casa sua. Per Leonardo. Spesso organizziamo delle cose dove andiamo, è ...

KontroKulturaa : Ariadna Romero: 'Non dimenticherò mai Leonardo Pieraccioni' - - retewebitalia : - lamescolanza : Ariadna Romero, Vieni da Me: i rapporti oggi con Pierpaolo Pretelli - Il Decoder -