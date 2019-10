Argentina-Stati Uniti | Mondiali rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Domani, mercoledì 9 ottobre, la Coppa del Mondo dipropone, tra le tre sfide in programma, quella valida per la Pool C, che alle ore 6.45 italiane, metterà di fronte. I Pumas dovranno vincere per assicurarsi il terzo posto e qualificarsi aritmeticamente alla Coppa del Mondo del 2023. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. Domani il palinsesto RAI non prevede la trasmissione di, che sarà visibile in streaming suworldcup.com. PROGRAMMA ...

AnnaOrr15 : RT @MissTiptree: @AnnaOrr15 Li ho ancora in Argentina e Stati Uniti e vado a trovarli ?? - MissTiptree : @AnnaOrr15 Li ho ancora in Argentina e Stati Uniti e vado a trovarli ?? - SwosIT : I Team sono stati assegnati parte la Random Team Cup - DEADLINE GIRONI QUALIFICAZIONI 21-10-2019… -