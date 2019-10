Anticipazioni Grey' s Anatomy 16x03 | Meredith Grey continuerà ad infrangere le regole

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×04 : la Grey mette a rischio l’ospedale : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×04: la trama Continua, senza sosta, il grande successo di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes non sembra, infatti, conoscere crisi e – seppur giunto alla sedicesima edizione – non smette di collezionare dati auditel di tutto rispetto. Forte di un riscontro sempre positivo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale del quarto episodio in onda il 17 ottobre. Intitolata ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×01 - 15×02 e 15×03 su La7 : Grey’s Anatomy 15, i primi tre episodi della stagione questa sera su La7 Questa sera su La7, alle 21.15, debutterà la quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama dei record – che proprio durante questa edizione raggiungerà quota 332 episodi – ripartirà dagli eventi a cui il pubblico ha assistito durante la 14×24. La prima delle tre puntate in programma, in particolare, si intitolerà “Con ...

Grey’s Anatomy 16X03 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X03 Reunited va in onda sulla ABC americana giovedì 10 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X03: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X03 si intitola Reunited ispirato all’omonimo brano deI Peaches & Herb, che tradotto in italiano significa “riuniti”. ...

Anticipazioni serie tv : Grey’s anatomy - Supernatural - Riverdale - Supergirl - The Walking Dead e altro : Anticipazioni serie tv: Grey’s anatomy, Supernatural, Riverdale, Supergirl, The Walking Dead e altro Noi appassionati serial-addicted siamo sempre a caccia di succulenti spoiler e Anticipazioni delle nostre amate serie tv, quindi abbiamo cercato di far convergere in un unico articolo tutte le notizie cacciate fuori dal web e non solo. Inutile dirvi che se proseguite con la lettura c’è un alto rischio di SPOILER. Serializzato avvisato, ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 : Amelia Shepherd aspetta un bambino : Spoiler Grey’s Anatomy 16×01: Amelia Shepherd scopre di essere incinta Ieri notte, in America, è andata in onda la season premiere di Grey’s Anatomy 16. Una puntata a lungo attesa che ha non deluso le aspettative, regalando ai telespettatori una serie di novità che preannunciano una stagione all’insegna del cambiamento. Tra le tante storyline affrontate, quella che ha maggiormente colpito i fan del Medical-Drama è ...

Grey’s Anatomy 16X01 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X01 Nothing Left to Cling To va in onda sulla ABC americana giovedì 26 settembre 2019. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la sedicesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X01: trama, anticipazioni e spoiler Anche quest’anno siamo arrivati alla season ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03 : Tom Koracick contro Owen Hunt : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03: la trama La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy debutterà il 26 settembre, ma le Anticipazioni riguardanti le prossime avventure dei più famosi medici di Seattle non smettono di invadere il web. In particolare, nelle ultime ore, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×03, in onda giovedì 10 ottobre in America. A tenere banco, la storica rivalità tra il neurochirurgo Koracik e ...

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 16x01 : Jo e Alex non sono legalmente sposati : Giovedì 26 settembre andrà in onda la season premiére di Grey's Anatomy. A qualche giorno dal debutto, la ABC ha rilasciato il promo esteso del primo episodio che getta luce sulle nuove avventure dei più famosi medici di Seattle. Tra le tante novità, una in particolare ha colpito l'attenzione dei fan e riguarda la coppia formata da Alex e Jo. Le nuove scene mostrano, infatti, i due medici discutere sulle conseguenze del ricovero della donna nel ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 : Koracick sostituirà la Bailey? : Grey’s Anatomy 16×01: Koracick sarà il nuovo capo di chirurgia? Il promo esteso della 16×01 di Grey’s Anatomy, in onda il 26 settembre sulla ABC, è stato diffuso nella tarda serata di ieri. Una serie di immagini inedite hanno, infatti, regalato ai telespettatori numerosi colpi di scena che assicurano una season premiére all’insegna delle novità. Tra le tante, una in particolare sembra annunciare un imminente ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Owen e Teddy avranno dei problemi : Grey’s Anatomy, Krista Vernoff sul futuro di Owen e Teddy: “Sarà complicato…” A una settimana esatta dalla season premiére della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, Krista Vernoff ha concesso qualche interessante anticipazione sul futuro delle coppie più amate e discusse del Medical-Drama. Intercettata dai microfoni di EOnline, la sceneggiatrice ha chiarito che la trama delle nuove puntate seguirà un percorso ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 : la nuova vita di Alex e Richard : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02: la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×02 che – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Back in the Saddle”, è stato diretto dall’interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd e si ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 16 - Krista Vernoff : 'Nessuna coppia è al sicuro' : A dieci giorni esatti dal debutto americano della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, la sceneggiatrice della serie ha concesso qualche interessante anticipazione circa i temi della nuova edizione, senza tralasciare nuovi spoiler riguardanti il futuro delle coppie più amate e discusse del Medical-Drama. Intercettata dai microfoni di EOnline, Krista Vernoff ha chiarito che le nuove puntate seguiranno un percorso totalmente diverso rispetto a ...