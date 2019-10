Amici di Maria | Valerio Pino | “Ecco la figlia che mi ha dato il mio ex”

Amici CELEBRITIES passa al mercoledì. Michelle Hunziker sostituisce Maria De Filippi : Il tanto annunciato passaggio di testimone tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker sarà il piatto forte della quarta puntata di AMICI CELEBRITIES, in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre. Il talent show per vip cambia quindi collocazione, lasciando lo spazio il sabato sera alla nuova edizione di Tu Si Que Vales, in partenza dal 19 ottobre e condotta dai riconfermati Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. AMICI CELEBRITIES: le ...

“Ulisse” di Alberto Angela batte (ancora una volta) Amici Celebrities di Maria De Filippi : i DATI auditel : Ancora un successo per “Ulisse – il piacere della scoperta“, il programma di e con Alberto Angela, in onda ieri su Rai1, con 3 milioni e 821 mila telespettatori pari al 19.7% di share. Così il programma scientifico torna a vincere su ‘Amici Celebrities’, nell’ultimo confronto diretto tra le due trasmissioni, dato che dalla prossima settimana il programma di Canale 5 si sposterà al mercoledì. Ma ieri, nel ...

Amici Celebrities del 5 ottobre : Ciro e Raniero dicono addio alla gara - Maria lascia : La terza puntata di Amici Celebrities andata in onda ieri 5 ottobre, ha visto nuovamente personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport cimentarsi in diverse prove di ballo e canto, come sempre giudicati dalla giuria composta da Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni. Molte le emozioni che hanno caratterizzato la puntata e che ha visto al termine delle due manche, l'eliminazione di Ciro Ferrara e di Raniero Monaco di Lapio. Poco ...

?Amici Celebrities : Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata : Amici Celebrities: Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata. Pace fatta durante la terza puntata, che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, tra la padrona di casa e il conduttore di Temptation Island. Nella seconda manche Bisciglia canta “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole. Durante la seconda puntata di Amici Celebrities c’era stata un po’ di maretta ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi scoppia in lacrime - l’abbraccio in studio commuove tutti. Maria per prima - che reagisce così : Un momento particolarmente toccante quello andato in onda ieri a Amici Celebrities, protagonista Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna dell’attore Leonardo Pieraccioni ha abbracciato la figlia Martina, scoppiano in lacrime. L’idea, ancora una volta, nasce dalla mente di Maria De Filippi. Inizialmente Queen Mary ha chiamato la Torrisi al centro del palco e ha cominciato a tirare fuori da uno zaino rosa diversi oggetti di Martina. Dopo un po’ ...

Amici Celebrities : Maria De Filippi pareggia gli ascolti di Ulisse : Amici Celebrities, ascolti terza puntata: Maria De Filippi pareggia con Ulisse di Alberto Angela È andata in onda ieri sera, sabato 5 ottobre, la terza puntata di Amici Celebrities, il talent condotto da Maria De Filippi. Per lo show di Canale5 questi sono stati gli ascolti: 3.271.000 telespettatori e il 19,7% di share. Una leggera crescita di 200 mila telespettatori e lo 0,3% in più rispetto a settimana scorsa. Maria De Filippi ha tenuto ...

?Amici Celebrities : Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata : Amici Celebrities: Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata. Pace fatta durante la terza puntata, tra la padrona di casa e il conduttore di Temptation Island. Nella seconda manche Bisciglia canta “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole. Durante la seconda puntata di Amici Celebrities c’era stata un po’ di maretta tra Maria De FiIlippi e Filippo Bisciglia che ...

Amici Celebrities - eliminati Ciro Ferrara e Raniero Monaco. Maria De Filippi lascia il programma : Il talent spin off di ‘Amici’ perde altri due concorrenti nella terza puntata, l’ultima presentata dalla conduttrice che...

Amici Celebrities - Maria De Filippi passa il testimone a Michelle Hunziker : "E' bravissima - vi divertirete..." : Maria De Filippi, al termine della terza puntata di Amici Celebrities, ha passato ufficialmente il testimone a Michelle Hunziker che condurrà il rush finale della prima edizione dello spin-off vip del celebre talent show, a partire da mercoledì 9 ottobre 2019, in prima serata, sempre su Canale 5.La De Filippi, quindi, a fine puntata, ha proceduto col discorso di commiato, annunciando anche la nuova edizione di Tu sì que vales che partirà ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi passa ufficialmente il testimone a Michelle Hunziker : "E' bravissima - vi divertirete..." : Maria De Filippi, al termine della terza puntata di Amici Celebrities, ha passato ufficialmente il testimone a Michelle Hunziker che condurrà il rush finale della prima edizione dello spin-off vip del celebre talent show, a partire da mercoledì 9 ottobre 2019, in prima serata, sempre su Canale 5.La De Filippi, quindi, a fine puntata, ha proceduto col discorso di commiato, annunciando anche la nuova edizione di Tu sì que vales che partirà ...

Maria De Filippi ad Amici : “Sembro una cretina”. Torrisi in lacrime : Amici Celebrities: Maria De Filippi fa una sorpresa a Laura Torrisi che scoppia in lacrime Oltre a Ciro Ferrara, anche Laura Torrisi ad Amici Celebrities ha ricevuto una sorpresa. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello è stata colta nel punto debole, sua figlia Martina, nata dall’amore con Leonardo Pieraccioni. lacrime, zainetto rosa di scuola, una lettera e poi l’ingresso della bambina. Maria De Filippi si è trovata ...

Amici Celebrities in onda al mercoledì : via Maria De Filippi - arriva Michelle Hunziker : Cambio di programmazione per Amici Celebrities. La trasmissione di Canale 5, dedicata ai personaggi famosi del piccolo schermo italiano, sta riscuotendo un ampio successo. Puntata dopo puntata, gli indici auditel superano di gran lunga i 3 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Mamma Rai. Ma a partire dalla prossima settimana le cose cambieranno. Maria De Filippi se ne andrà e al suo posto ci sarà la splendida Michelle Hunziker. ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia dopo la lite con Maria De Filippi si sfoga : ecco il duro commento : Sabato 28 settembre, durante la seconda puntata di Amici Celebrities, Maria De Filippi si è arrabbiata con il concorrente Filippo Bisciglia. "Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano dietro le quinte. Sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, io difendo le persone che la

Amici Celebrities - Terza Puntata : Filippo Bisciglia Chiede Scusa a Maria De Filippi! : Amici Celebrities, Terza Puntata: un appuntamento ricco di colpi di scena. I telespettatori assistono alla richiesta di scuse di Bisciglia ma anche ad una modifica importante del regolamento. Ecco cosa succede… Amici Celebrities ha appassionato il pubblico e non è stato affatto deludente neanche dal punto di vista dei litigi. Infatti Filippo Bisciglia ha anche attaccato Maria De Filippi nel corso dell’ultima Puntata, sostenendo che ...