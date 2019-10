Amianto | processo Olivetti – Il pg della Cassazione | “Atti alle Sezioni unite”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Spesso la giurisprudenza chiama ma la scienza non risponde”. Così il pgCiro Angelillis ha chiesto ai giudiciIV sezione penale di rinviare ilper le morti provocate dall’esposizione all’negli stabilimentiunite. Il sostituto procuratore generale ha posto come tema centrale quellocasualità tra l’esposizionefonti di pericolo e lo sviluppomalattia. “Il rapporto di casualità deve essere spiegato – ha detto il pg – in termini di certezza e se questo non è possibile con la ragionevolezza delle argomentazioni”. In subordine il og ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza d’Appello delin cui sono imputati undici persone tra cui i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e Corrado Passera. La Corte d’appello di Torino lo scorso 18 aprile 2018 aveva assolto perché il ...

