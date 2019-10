Ambra Angiolini | ‘Mi sono innamorata di Massimiliano Allegri perché siamo due sbagli’

Ambra Angiolini : 'Max Allegri mi ha salvata'/ 'Mi sono innamorata di lui perchè...' : Ambra Angiolini e l'amore maturo e passionale con Max Allegri: 'mi ha salvata, è la mia cura a tutto. Mi sono innamorata di lui perché...'.

Ambra Angiolini - la splendida dichiarazione d’amore per Allegri : Ambra Angiolini racconta senza filtri il suo amore per Massimiliano Allegri con una dichiarazione romantica da brividi. L’allenatore e l’attrice sono legati da diverso tempo, un amore solido e maturo che per Ambra è arrivato dopo l’addio a Francesco Renga da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La coppia di recente è andata a convivere, ma secondo alcune indiscrezioni presto arriveranno anche le nozze. Da sempre riservata e ...

Ambra Angiolini : l’amara confessione dopo la convivenza con Allegri : Massimiliano Allegri: Ambra Angiolini svela un retroscena sul suo passato Ambra Angiolini ha raggiunto finalmente la tanto ambita felicità al fianco del suo nuovo compagno Massimiliano Allegri, ma in passato l’ex ragazza prodigio non ha avuto una strada tutta in salita. Tra le pagine di Vanity Fair, l’attrice ha confidato di aver sofferto di depressione dopo la fine della sua esperienza a Non è la Rai. La depressione non era dovuta ...

Ambra Angiolini a Vanity Fair : Vittima delle paure - salvata dal volontariato e da Massimiliano : Ambra Angiolini ha aperto il diario dei ricordi, anche quelli più dolorosi, raccontandosi sulle pagine di Vanity Fair. L'attrice è la cover story della rivista, in edicola domani, e in una profonda intervista al direttore Simone Marchetti ha svelato retroscena inediti della sua vita. Sogni adolescenziali e ricordi toccati solo marginalmente nelle interviste rilasciate negli anni, ma che oggi escono fuori con forza. A proposito dei suoi sogni, ...

“L’ho scoperto così”. Ambra Angiolini - la rivelazione sul suo rapporto con Max Allegri lascia tutti a bocca aperta : Contro tutto e contro tutte le malelingue, l’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri corre come una vaporetto. Tra l’attrice e l’ex tecnico della Juventus infatti tutti sembra volgere per il meglio. Nessun altare in vista, sembra che per ora Max non ne abbia voglia, ma un sentimento che cresce e si alimenta giorno dopo giorno. Una amore di cui Amabra Angiolini è tornata a parlare. Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film – Brave ...

Ambra Angiolini ringrazia Allegri : “Ecco perché mi sono innamorata di lui” : Ambra Angiolini a Vanity Fair: le parole d’amore per Massimiliano Allegri Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film – Brave ragazze – Ambra Angiolini ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair. L’attrice ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, quelli più intimi e privati. Nonostante il successo raggiunto da adolescente a Non […] L'articolo Ambra Angiolini ringrazia Allegri: ...

Ambra Angiolini : «La mia salvezza? Il volontariato - il coraggio e tutti i miei amori» : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra Angiolini«Io sono sempre stata quella con i sogni più strani. E con i momenti più scuri di una notte buia». Racconta quei sogni e quei momenti – come mai aveva fatto prima – Ambra Angiolini a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 9 ottobre, vigilia dell’uscita in sala del film Brave ...

“Bellissima”. Ambra Angiolini pubblica questa foto. E il dettaglio salta subito all’occhio : Sempre bellissima Ambra Angiolini, che in questi giorni è impegnata nella promozione del suo ultimo film intitolato “Brave ragazze”, commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi, in cui Ambra recita al fianco di Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico e che uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre 2019. Durante il tour promozionale la Angiolini sta sfoggiando una serie di look decisamente cool, eleganti e ...

Mai Stati Uniti - Rai 3/ Streaming video del film con Ambra Angiolini : Mai Stati Uniti in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Nel cast Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta. Streaming del film

Mai stati uniti : trama - cast e curiosità del film con Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme : Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di Mai stati uniti, commedia di Carlo Vanzina, in onda venerdì 4 ottobre alle 21.20 su Rai3. Mai stati uniti: trailer Mai stati uniti: trama Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele hanno vite complicate e personalità nevrotiche, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli stati uniti, per spargere le ceneri ...

Ambra Angiolini mamma orgoglio. Jolanda manifesta per il pianeta e lei pubblica la foto : “Brava!” : Sono scesi in piazza i giovani dei “Fridays for future”, gruppi di attivismo ambientale che si rifanno alla giovane svedese Greta Thunberg. Dopo il 15 marzo e il 20 maggio quello di venerdì è stato il terzo “Global strike for future”, lo sciopero globale per il clima in cui tutti hanno alzato la voce contro l’emissione dei gas serra e una svolta green dell’economia per salvare il pianeta. Alla manifestazione di venerdì ha partecipato anche ...

No - Non è la Bbc : Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in una serata evento su Rai2. Tra gli ospiti Raffaella Carrà e Ambra Angiolini : Gianni Boncompagni e Renzo Arbore Renzo Arbore si riaffaccia nella prima serata di Rai2, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata Gianni Boncompagni. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – la serata evento con cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - nozze in vista? Il gesto di lei non passa inosservato : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: dopo la notizia della convivenza, l’indizio sui social che fa sognare i fiori d’arancio. Ovvero un pensiero super romantico che l’attrice ha lasciato sul suo profilo Instagram con cui sembra essere tornata davvero a credere nell’amore e ad avere voglia di provarci di nuovo. Quindi il sospetto che non siano solo voci quelli che descrivono Ambra come una donna talmente innamorata da essere vicina al ...