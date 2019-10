Alitalia | Conte vede Atlantia Patuanelli | Il 15 si chiude

Conte vede i vertici di Atlantia su Alitalia : al via la settimana decisiva : Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nelle scorse ore ha incontrato i vertici di Atlantia, la holding dei Benetton con cui, in queste ore, il governo sta interloquendo sul dossier Alitalia. L’incontro si è svolto nel massimo riserbo, ore prima che i commissari di Alitalia si recassero al Mise per incontrare il ministro Stefano Patuanelli.settimana decisiva per il dossier Alitalia. Il Ministero dello sviluppo economico, i ...

Conte mostra i muscoli ai Benetton : Autostrade e Alitalia sono due partite diverse : Quella lettera in cui Atlantia ha legato il salvataggio di Alitalia al tema della revoca della concessione ad Autostrade non va giù a Giuseppe Conte. L’irritazione, esplosa alla riunione di governo convocata ieri, non si placa. Se trattativa deve essere - a soli undici giorni dall’ennesima scadenza - allora c’è da prendere una posizione, è il ragionamento che si fa a palazzo Chigi. Il premier la prende ...

Conte : "No a commistioni su Alitalia" : 16.37 "Alitalia è una questione,le concessioni autostradali un'altra, no a commistioni".Così il premier Giuseppe Conte. Alitalia è "una situazione complicata, non lo nascondiamo, ma faremo il possibile per assicurare alla compagnia di poter rivolare ad ali spiegate. Non si tratta di mediare ma di fare un'operazione che vogliamo fortemente caratterizzata sul piano industriale". Su Renzi e cuneo fiscale:"Tutti devono partecipare con impegno e ...

Alitalia - Conte dopo la lettera di Atlantia : “Inaccettabile commistione con Autostrade. La situazione è complicata - faremo il possibile” : “La situazione è complicata, non lo nascondiamo”. Giuseppe Conte interviene sul caos che rischia di far slittare ancora una volta una soluzione definitiva per Alitalia e non nega le difficoltà. E risponde anche ad Atlantia, che giovedì aveva inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico per annunciare di essere pronta a sfilarsi anche per l’incertezza sulle concessioni ad Autostrade: “Alitalia è una questione, ...

